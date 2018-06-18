Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 18 июня

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-18T01:00:12+03:00

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Три матча будут сыграны на чемпионате мира по футболу 2018 в России. "КП" рассказывает о ключевых моментах предстоящих встреч соревнований.

15:00 Швеция - Южная Корея. Нижний Новгород

Сборная Швеции впервые за долгие годы будет играть на крупном турнире без своей легенды - Златана Ибрагимовича. Он завершил карьеру в национальной команде и теперь там тон задают другие. Но силу шведов недооценивать нельзя - прошлой осенью эта команда оставила Буффона без ЧМ-2018. Корейцы же всегда - одна из сильнейших сборных Азии.

18:00 Бельгия - Панама. Сочи

Бельгийская сборная последние годы - теневой фаворит многих турниров из-за крайне звездного состава. Но еще ни разу эти соечтания игроков не проявили себя. ЧМ-2018 в России - очередной шанс для этого звездного поколения. И первый соперник у них в Сочи - сборная Панамы, которая оставила без чемпионата мира по футболу аж весь США!

21:00 Тунис - Англия. Волгоград

Волгоград первым из российских городов ожидает приезда большой группы бритнских футбольных фанатов. 2 года назад на Евро-2016 они показали себя "во всей красе", оставив о себе больше впечатлений, чем от игры своей сборной. Но в России уже заявили, что готовы к встрече всех, кто будет вести себя хорошо. Матч Англии и Туниса будет проверкой для всех.