Мексиканцы сломали немецкую машину

СЕГОДНЯ 22:44 2018-06-17T22:44:07+03:00

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То что мексиканцы решили дать бой чемпионам мира стало понятно еще за несколько часов до матча. Вся округа стадиона Лужники, начиная от метро Парк культуры, окрасилась в зеленые цвета. Повсюду гигантские сомбреро и испанская речь.

- Вы откуда?

- Из Мехико.

- А в вы?

- Из Рио-де-Жанейро.

Трибуны стадиона Лужники окрасились в зеленые цветаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это так еще в вагонах московского метро знакомились мексиканцы и бразильцы. Да, да — не удивляйтесь. Бразилия вчера играла в Ростове. Но туда полетели далеко не все болельщики. Земляки Пеле и Неймара не спешат и вообще не сомневаются, что футболисты, а значит и они сами, задержатся в России еще на месяц. А пока сама команда базируется в Сочи и играет в разных городах, бразильцы обживают Лужники, где и состоится финал...

Немецкие болельщики на фоне латиноамериканцев даже как-то потерялись. Спасал их пресловутый немецкий ордунг (порядок): по одному не ходить, петь, обязательно громко, хором. Плюс немцы выделялись по росту — на голову выше всей пестрой толпы латиноамериканцев.

Немецкий болельщик Губерт Вирт вместе со своей таксой по кличке Хекс приехал поболеть за свою сборную на трактореФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИГРА

А потом случилось то, что мало кто ожидал. В стартовые минуты мексиканцы быстро освоились и стали смело атаковать ворота Мануэла Нойейера. Сначала показалось, что подопечные Осорио как бы проводят атаки для храбрости. Но вскоре преимущество стало явным - хваленую бундестим стали возить по великолепному газону Лужников, который прекрасно гармонировал с зелеными трибунами. А мексиканцы болели яростно.

Мы, конечно, слышали, что в латиноамериканских странах любят футбол, но никогда не подозревали, что через океан отправятся десятки тысяч человек.

Сколько их было в Лужниках? 20, 30, а может и 40 тысяч человек, которые взорвали стадион своим гулом. А когда Ирин Лосано забил классный мяч самому Нойеру, посадив перед этим на газон пару защитников, стадион и вовсе взорвался.

Сборная Мексики буквально возила хваленую бундестим по газону ЛужниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как ни парадоксально, результату первого тайма 1-0 никто не удивился. Счет по игре.

Второй тайм. Мексиканцы катают мяч как «Барселона», а бундестим даже не похожа на «Баварию», чьи игроки составляют ее костяк - сплошные ошибки и очень много грубости. Особенно жестко играет Буатенг, буквально врезаясь в шустрых мексиканцев. Судья его предупреждает. Пока устно…

Еще одна опасная атака мексиканцев и даже Месут Озил поднимает руки вверх - ну что же это такое. Быстрый ответ немцев, но Очоа тащит из угла. Иохим Лев начинает явно волноваться и выпускает Марко Ройса.

Мексиканцы тоже освежают состав.

А у чемпионов ничего не клеится. Вот уже и Мюллер не успевает и получает желтую карточку. А за ним предупреждают и Матся Хуммельса. У немцев еще пару голевых моментов, но сегодня не их день. А в добавленное время классический мексиканский свист трибун уже переходит в интернациональное «Ху!».

Единственный гол 22-й минуте забил Ирвинг ЛозаноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Матч так и завершается 1:0.

Сенсация? Конечно! Чемпионы мира потрепаны. Так же как и финалисты прошлого мундиаля аргентинцы, которые не смогли выиграть стартовую встречу. То ли еще будет…

А теперь уже болельщики пересматривают расписание плей-офф. И, похоже, немцы уже выходят из группы не с первого, а со второго места. А это значит, что в 1\8 им светит Бразилия...

Этот гул в ушах еще будет стоять очень долго… И не только у нас. Но и у всех мексиканцев. Для них это была историческая победа и радовались они как будто выиграли не стартовый матч а весь чемпионат.

Немецкая сборная позволяла себе ошибки и очень много грубостиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тренр сборной Мексики

«Мы готовили план к этому матчу 6 месяцев»

Главный тренер сборной Мексики колумбиец Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу над командой Германии (1:0) на пресс-конференции.

- У нас был план, который мы разработали шесть месяцев назад. Потом были травмы. Однако мы сыграли с двумя быстрыми игроками на флангах – один из них Ирвин, забивший мяч.

Мы доставляли много неприятностей сопернику на контратаках. В первом тайме мы доминировали. Понимали, что немцы захотят вернуться в атаку. Нам почти удалось забить второй гол.

Мы любили победу и не боялись поражения. Это молодая команда будущего. Но игроки уже сейчас прекрасно понимают что делать на поле, понимают футбол. Так что это их победа. А моя роль в данном случае вторична.

- Кто теперь фаворит в группе?

- Я думаю мы очень хорошо играли, но и Швеция крепкий орешек. Они выгнали с чемпионата Италию, если так можно сказать.

- Колумбия рада за вас, как вам это удалось победить?

- Мы создали очень хорошую систему и я стараюсь брать всю ответственность на себя, чтобы даже в случае поражения все шишки достались мне, а не футболистам. А они меня благодарят свой игрой.

Это веха в истории мексиканского футбола, он имеет перспектива роста, а моя роль вторична.

- Вы слышали, что в Мексике сегодня будет землетрясение,

- Я представляю, как сейчас радуется страна. Но мы уже начинаем готовиться к следующим матчам.

Йоахим Лев

"Было обидно терять мяч"

- Что значит это поражение для вас? - спросили тренера действующих чемпионов мира Иохима Лева.

- Мы проиграли, мы разочарованы. Это новая для нас ситуация, чтобы вот так уступить в самом дебюте ткрнира, но главное извлечь из нее уроки.

- Но почему это произошло?

- В первом тайме мы играли плохо. Мы теряли мяч и не использовали свободные зоны. Приходилось бегать больше соперников. Во втором тайме уже лучше. Мексиканцы сели назад, у нас было много ударов, но большинство из них приходилось мимо.

За последние два-три года Мексика прибавила. Умеет быстро переключаться с обороны на атаку. Они эксперты по владению мячом, быстроноги. А если вы еще им даете развернуться, то удержать еще сложнее.

- Что собираетесь делать, что будете менять?

- Мы никаких планов подготовки и комплектования менять не будем. Мы в состоянии усовершенствовать нашу игру. Нужно улучшать сильные компоненты, а не отказываться от свое линии.

- Германия недооценила соперника?

- Это надо детально анализировать. Для нас такое начало было необычно. Мы нервничали. Нам в начале не хватило сыгранности, которая пришла во втором тайме.

- Теперь в 1/8 финала Германия можете попасть на бразильцев.

- Я сейчас не буду гадать, что может произойти через два матча. С начала нам надо правильно сыграть с Южной Кореей.

- Почему все-таки ваши игроки так часто теряли мяч?

- Действительно это порой было очень обидно. А происходило это не только от невнимания но и от неправильного распредаления зон.

- На Кубке Конфедераций вы в прошлом году легко обыграли Мексику, причем сборная Германии была более молодой командой.

- У нас и сейчас не слишком старая команда. В ней есть очень опытные игроки — это хребет команды. Есть и молодежь… Но вот у Мексики сосем другая команда, атакующая.

- Поражение Германии - первое поражение европейской команды на ЧМ-2018 в России.

- Всегда что-то случается впервые. Но у нас есть возможность скорректировать игру, - отбивался Лев.

Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.