2018-06-18T01:43:44+03:00
История современности

Третий Александр

181 год назад не стало выдающегося русского писателя, поэта, декабриста Бестужева-Марлинского
Леонид РЕПИН
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Уж и кто знал, то забыл: ведь именно Александр Бестужев в русской литературе ХIХ века считался лучшим из прозаиков. Даже и Пушкин, и Гоголь начали писать серьезную прозу позже

Как он оказался на Сенатской площади 14 декабря 1825 года… Не мог не оказаться: весь его характер, мятущийся, ищущий справедливости, свободы духа - и не только лично себе, но и народу, беспримерная храбрость - все это не могло не привести его вместе с друзьями в тот день на площадь!

Он родился в столице в обедневшей дворянской семье и стал средним из пяти братьев, у которых еще и три милейшие сестры были. Все преданно любили друг друга. Александр оказался с детства отменно талантлив, и, ежели мальчишки затевали что-то курьезное, заводилой всегда оказывался он, Александр. Позже он и троих своих братьев вовлек к декабристам.

Александр Бестужев получил двадцать лет каторжных работ, братья чуть меньше, однако царской милостью работы заменили ссылкой на поселение и жесточайшим запретом не только жить, но и появляться в обеих столицах. Москва-то еще опасней была для царя: в стороне как будто бы, но и с норовом, и с тщательно оберегаемой независимостью - как духовной, так и всякой другой. Насколько то было возможно.

В изгнании Бестужев, конечно, писал - не мог не писать, проза его вызревала все более, и хотя романтический, героический дух ее возобладал на всякой странице, и на каждой дышала любовь к России, все же не могло уйти от внимания, как автор страдает. Высочайшим повелением Александр Александрович Бестужев был определен рядовым в действующие полки Кавказского корпуса - он верно и отчаянно храбро дрался, ухитрялся как-то писать и даже сумел приумножить славу писателя Бестужева-Марлинского.

Незадолго до гибели Бестужев, будучи в Тифлисе, навестил могилу Грибоедова - тут его и застала весть о смерти Пушкина. Он ужаснулся… Заказал в храме панихиду по двум убиенным Александрам… Через четыре месяца он и сам стал третьим в их ряду Александром.

Погиб в бою. Высадился с десантом у мыса Адлер, был пулей ранен… Товарищи пытались вынести его с поля боя, но внезапно налетевшие горцы добили раненых. Только на другой день при обмене убитыми удалось вызволить тела погибших…

Книги его живут. Повести «Фрегат «Надежда», «Испытание», «Лейтенант Белозор», «Ревельский турнир» и другие. Верил он в торжество справедливости и жизнь свою на то положил.

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