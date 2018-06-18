2018-06-18T01:52:40+03:00
Общество

Любителей костров и шашлыков выгнали из Тимирязевского парка

Сотрудники Тимирязевской академии и телеканал «Россия-1» вместе выступили против эковандалов
Ксения БОГДАНОВА
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Сотрудники Тимирязевской академии и телеканал «Россия-1» вместе провели рейд по Тимирязевскому лесу. Фото: timacad.ruСотрудники Тимирязевской академии и телеканал «Россия-1» вместе провели рейд по Тимирязевскому лесу. Фото: timacad.ru
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Тимирязевский парк – не только любимое место отдыха москвичей, но и уникальная экосистема, где уже больше ста лет проводят исследования ученые и студенты Тимирязевской академии. Здесь, на территории опытной Лесной дачи академии, категорически запрещено разводить костры и разбрасывать мусор. Но любители шашлыков и пикников частенько пренебрегают запретами. Именно поэтому сотрудники Тимирязевской академии регулярно устраивают рейды по парку, стремясь защитить уникальный уголок природы от эковандалов. В выходные с очередным рейдом по Тимирязевскому лесу прошли сотрудники управления комплексной безопасности, бойцы оперативного отряда «Тимирязевец» и добровольной пожарной дружины РГАУ-МСХА, представителями МВД, МЧС и городские активисты. К экологической акции присоединилась и съемочная группа федерального телеканала «Россия-1».

- Тимирязевский лес - самая большая в Европе научно-исследовательская лаборатория под открытым небом, на территории которой растут десятки уникальных пород деревьев, - рассказал журналистам заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства Николай Дубенок. – Здесь ученые изучают древостой, возраст которого исчисляется сотнями лет. Кроме того, студенты проходят учебную практику: определяют возраст деревьев, взаимодействие различных пород между собой, изучают лесную гидрологию.

В Тимирязевском лесу особенно легко дышится - а все благодаря лиственницам, которые активно очищают воздух. На смену старым деревьям должны приходить новые, но, к сожалению, молодые побеги не успевают вырасти – отдыхающие их вытаптывают. Губят зеленую поросль и горы мусора, которые оставляют после себя любители выпить и закусить на природе. Студенты и сотрудники Тимирязевской академии регулярно устраивают субботники, но за выходные мусор скапливается снова.

По словам первого проректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Ильи Корнеева, без помощи городских властей тимирязевцам не обойтись. С одной стороны, любой житель столицы имеет право отдыхать в Тимирязевском парке, с другой стороны, финансирование университета не предусматривает средств на его благоустройство.

- Университет подготовил смету по благоустройству парка. Туда вошли расходные статьи по уборке и вывозу мусора, очистке территорий от упавших деревьев, обработке от клещей и комаров, - сказал Илья Корнеев - Но пока столичное правительство материальной поддержки не оказывает, и академия своими силами поддерживает парк в надлежащем состоянии.

Студенты Тимирязевской академии регулярно очищают Тимирязевский парк от мусора. Фото: timacad.ru

Студенты Тимирязевской академии регулярно очищают Тимирязевский парк от мусора. Фото: timacad.ru

- Каждые выходные мы вывозим из парка тонны мусора, - говорит комиссар штаба студенческих отрядов Тимирязевки Александр Кропивницкий. – Но посетителей это нисколько не смущает, они продолжают здесь проводить семейные праздники.

Горожане, которые приходят в парк ради прогулок на природе, благодарны сотрудникам Тимирязевской академии – ведь никому не хочется вместо свежего воздуха дышать чадом от костров и шашлыков. Благодаря регулярным рейдам любителей шумных алкогольных компаний в Тимирязевском парке становится все меньше.

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