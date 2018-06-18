Вирусы на отдыхе: Не опасно ли ехать на курорты

СЕГОДНЯ 12:15 2018-06-18T12:21:16+03:00

Роспотребнадзор предупреждает: в некоторых странах сейчас вспышки болезней из-за новых вирусов, вакцин от которых пока нет [без каких прививок могут не пустить в некоторые страны]

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Как поясняют в Роспотребнадзоре, ситуация на курортах, куда ездят россияне, спокойная. То есть поездки в Турцию, Египет, европейские страны в общем и целом безопасны.

- В любых странах самое главное - соблюдать элементарные гигиенические правила, - поясняют в пресс-службе Роспотребнадзора РФ. - То есть мыть руки после прогулки, стараться не употреблять уличную еду, пить бутилированную воду, а не из фонтанчиков на улице. И самое главное - быть привитыми от возможных болезней. К сожалению, в некоторых странах Европы, которые граничат с Украиной (Румыния, Словакия, Польша) возможны вспышки кори. И на самой Украине сейчас довольно напряженная ситуация с корью. Если собираетесь в эти страны, необходимо заранее сделать прививку от кори.

В Индии заражают летучие мыши...

На юге Индии, в штате Керала, от малоизвестного пока, но смертоносного вируса Нипах умерли в мае 14 человек. Еще 26 находятся в больнице.

Считается, что переносят вирус Нипах летучие мыши, вернее, летучие лисицы. Также заразными могут оказаться фрукты, которые надкусывают зараженные животные, - финики или манго. Поэтому, отправляясь в Индию, ни в коем случае не покупайте сомнительные фрукты на уличных лотках.

А в Арабских Эмиратах - верблюды

В госпитале Абу-Даби зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV). Это новый коронавирус, который выявили в 2012 году. За шесть лет заболели 2207 человек, из них 787 умерли. То есть треть от общего числа заболевших.

К счастью, чаще всего вирус замечали на верблюжьих фермах, удаленных от популярных курортов. Но все же, если замечаете симптомы болезни - озноб, кашель, одышку, - немедленно обращайтесь к врачу. Если симптомы накрыли вас после приезда с отдыха, обязательно сообщите врачу, где вы были.

От каких вирусов делать прививкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Какие прививки нужны

Туроператоры обязаны предупредить об обязательных прививках (например, от желтой лихорадки, гепатита А), иначе вас могут развернуть на таможне и не пустить в страну. От некоторых болезней (менингококковой инфекции, брюшного тифа, гепатита В) вакцинация обязательна, если вы едете на долгий срок - более четырех недель.

Вакцинацию необходимо провести за месяц до поездки. Но если поездка срочная, то минимум за 7 - 10 дней. Поэтому важно знать, вакцинация от каких болезней необходима. Тем более что каждый год Всемирная организация здравоохранения обновляет список обязательных прививок перед поездкой в ту или иную страну. Поэтому лучше обратиться в посольство страны, куда едете, чтобы уточнить эту информацию.