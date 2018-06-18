2018-06-18T17:55:26+03:00
Звезды

«10 приседаний и 20 упражнений для пресса»: Алсу похудела и выглядит просто потрясающе

Певица поделилась секретом своей стройной фигуры, а поклонники и не поверили
Ольга АНТОНОВА
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Алсу выглядит потрясающе.Алсу выглядит потрясающе.Фото: Instagram.com
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Глядя на свежие фотографии певицы Алсу трудно поверить, что она мама двух детей, ведь выглядит звезда как студентка: худенькая, подтянутая. Однако, даже несмотря на то, что девушка всегда была очень стройной, на последних снимках она выглядит черезчур худой. Сама исполнительница опубликовала фотографии у себя в микроблоге и поделилась своим секретом похудания. Мол, она стремилась прийти к спортивной форме ради съемок в новом клипе.

«10 приседаний, 15 отжиманий и 20 упражнений для пресса каждое утро и я готова к таким ‘опасным’ костюмам. Кстати, впервые за ооочень много лет я решилась на ‘танцульки’ в клипе» (авторская орфография сохранена. Прим.ред), - рассказала сама Алсу.

С поклонниками Алсу делится секретами своей стройности. Фото: Instagram.com

С поклонниками Алсу делится секретами своей стройности.Фото: Instagram.com

И если одни поклонники написали восторженные отзывы о фото звезды, другие усомнились, не слишком ли простая зарядка для столь совершенной формы? И попросили опубликовать видео с тренировки певицы. Они бы хотели иметь такую же фигуру.

Надо отметить, что на днях певица презентовала новый клип Love U Back, где решилась и на эксперимент над своей внешностью. Особенно поклонники знаменитости отметили образ дерзкой блондинки, в которую перевоплотилась певица ради новой работы.

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