Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России: здравствуй, Волгоград и Нижний

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-18T18:51:40+03:00

Туристы со всего мира постят селфи из России.

Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за понедельник

Изменить размер текста: A A

Сегодня пятый день чемпионата мира по футболу. Праздник докатился до Нижнего Новгорода - уже днем по главным улицам города прошли маршем суровые шведы - и до Волгограда - вечером здесь сыграют сборные Туниса и Англии. А Сочи после эпичной битвы Испании и Португалии принимает уже второй матч: дебютанты чемпионата мира из Панамы против бельгийских "красных дьволов".

"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных болельщиков мундиаля в "Инстаграме" и выбирает лучшие кадры.

ficus_ficus_ficus Фанаты "Красных дьяволов" разминаются перед игрой

zpv Болельщики сборной Панамы - эта страна впервые вышла на чемпионат мира.

gustav_norvik Шведские и корейские болельщики успели побрататься перед матчем в Нижнем Новгороде

polotenchikpasha Шведский марш по Нижнему Новгороду

henryalejo88 Колумбийские болельщики в центре Москвы, 19 июня их сборная встретится с Японией

ibra_him_b В Волгоград высадился десант из Туниса.

youssefchaouachi Главная лестница на набережной Волгограда в дни чемпионата мира

yar_kalinin Делегация из Вест Бромвича на волгоградской земле

klanskikh Быть в Волгограде и не сходить на Мамаев Курган? Невозможно!

mohameed_yahyaa Быть в Москве и не сфотографироваться у Собора Василия Блаженного? Невозможно вдвойне!