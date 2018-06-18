Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России: здравствуй, Волгоград и Нижний
Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за понедельник
Туристы со всего мира постят селфи из России.
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Сегодня пятый день чемпионата мира по футболу. Праздник докатился до Нижнего Новгорода - уже днем по главным улицам города прошли маршем суровые шведы - и до Волгограда - вечером здесь сыграют сборные Туниса и Англии. А Сочи после эпичной битвы Испании и Португалии принимает уже второй матч: дебютанты чемпионата мира из Панамы против бельгийских "красных дьволов".
"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных болельщиков мундиаля в "Инстаграме" и выбирает лучшие кадры.
Фанаты "Красных дьяволов" разминаются перед игрой
Болельщики сборной Панамы - эта страна впервые вышла на чемпионат мира.
Шведские и корейские болельщики успели побрататься перед матчем в Нижнем Новгороде
Шведский марш по Нижнему Новгороду
Колумбийские болельщики в центре Москвы, 19 июня их сборная встретится с Японией
В Волгоград высадился десант из Туниса.
Главная лестница на набережной Волгограда в дни чемпионата мира
Делегация из Вест Бромвича на волгоградской земле
Быть в Волгограде и не сходить на Мамаев Курган? Невозможно!
Быть в Москве и не сфотографироваться у Собора Василия Блаженного? Невозможно вдвойне!
А болельщицы сборной Бразилии до пятницы совершенно свободны.
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