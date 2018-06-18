2018-06-18T18:51:40+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Приключения иностранцев на ЧМ-2018 в России: здравствуй, Волгоград и Нижний

Лучшие кадры "Инстаграма" с футбольными болельщиками со всех стран мира за понедельник
Алексей ИВАНОВ
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Туристы со всего мира постят селфи из России.Туристы со всего мира постят селфи из России.
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Сегодня пятый день чемпионата мира по футболу. Праздник докатился до Нижнего Новгорода - уже днем по главным улицам города прошли маршем суровые шведы - и до Волгограда - вечером здесь сыграют сборные Туниса и Англии. А Сочи после эпичной битвы Испании и Португалии принимает уже второй матч: дебютанты чемпионата мира из Панамы против бельгийских "красных дьволов".

"Комсомольская правда" следит за страничками иностранных болельщиков мундиаля в "Инстаграме" и выбирает лучшие кадры.

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Фанаты "Красных дьяволов" разминаются перед игрой
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Болельщики сборной Панамы - эта страна впервые вышла на чемпионат мира.
58 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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Шведские и корейские болельщики успели побрататься перед матчем в Нижнем Новгороде
62 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
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Шведский марш по Нижнему Новгороду
21 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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Колумбийские болельщики в центре Москвы, 19 июня их сборная встретится с Японией
12 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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В Волгоград высадился десант из Туниса.
107 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram
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Главная лестница на набережной Волгограда в дни чемпионата мира
258 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram
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Делегация из Вест Бромвича на волгоградской земле
53 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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Быть в Волгограде и не сходить на Мамаев Курган? Невозможно!
43 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
mohameed_yahyaamohameed_yahyaa
Быть в Москве и не сфотографироваться у Собора Василия Блаженного? Невозможно вдвойне!
2 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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А болельщицы сборной Бразилии до пятницы совершенно свободны.
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

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