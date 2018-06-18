Из вулкана Килауэа полезли волосы

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-18T18:13:09+03:00

"Шерсть" покрыла Гавайи. Будто бы здесь полиняли тысячи гигантских собак.

Изменить размер текста: A A

Золотистые и каштановые пряди появились в районе извержения вулкана Килауэа на Гавайях. «Волосы Пеле» — так их называют. Ими — словно соломой - усыпаны окрестности.

Согласно гавайской мифологии, волосы Пеле сыпет сама Пеле — богиня вулканов, повелительница огня и сильных ветров.

Извержение вулкана Килауэа не прекращается.

У специалистов Геологической службы США (USGS), наблюдающих за катаклизмом из обсерватории на Гавайских островах (Hawaiian Volcano Observatory), свое объяснение. Волосы Пеле создает вулкан — конкретно его жидкая и очень текучая лава, нагретая выше 1160 градусов Цельсия. «Волосы», столь похожие на человеческие, это нити вулканического стекловолокна. Образуются под действием ветра, который буквально вытягивает их из расплавленные базальтовых фонтанов, потоков лавы и лопнувших лавовых пузырей.

Это не паутина - это Волосы Пеле.

Нити вулканического стекла быстро застывают, но некоторые успевают вытянуться на метр-другой. Их диаметр от 2 миллиметров до половины миллиметра. Ветер разносит «волосы» и их обломки на большие расстояния.

Волосы Пеле очень твердые и острые — можно легко обрезаться, поцарапать гладкие поверхности - особенно автомобильные стекла. Не дай Бог вдохнуть Волосы Пеле или выпить вместе с водой — тяжелые механические повреждения легких и желудка обеспечены.

"Волосы", извергнутые вулканом, и в самом деле похожи на человеческие.

Волосы Пеле впервые описал американский геолог Джеймс Дэна еще в 1840 году - нашел вблизи все того же Килауэа. Кстати, их находили и в России во время извержений Толбачинской сопки на Камчатке. Волосы Пеле встречаются и в Исландии, но там их называют ведьмиными волосами.

Вулкан Килауэа из космоса.

Вид из космоса на жидкую лаву, из которой образуются Волосы Пеле.