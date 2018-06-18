С короткой стрижкой и голой грудью: Ирина Шейк удивила Инстаграм сменой имиджа

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-18T20:09:07+03:00

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Ирина Шейк успешно совмещает материнство с карьерой: воспитывая годовалую дочку Леа, модель умудряется много сниматься. Кадрами из очередной фотосессии, в которой она участвует по заказу одного из глянцевых журналов, Ирина поделилась в своем Интсаграме. Снимки оказались совершенно неожиданными: Шейк преобразилась, расставшись с длинными волосами и сделав короткую стрижку. Поклонники в комментариях вздыхают и критикуют звезду за то, что она решилась обрезать такие роскошные локоны. Многие, впрочем, подозревают, что ради съемки Ирина примерила парик, и все богатство все-таки осталось при ней.

Поклонники решительно осудили новый образ Ирины. Фото: Инстаграм.

Во время фотосессии модель вошла в образ дамы полусвета: на опубликованных ею кадрах Ирина позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя полуобнаженную грудь. В руках — сигарета, под глазами — темные круги. «Ирина, этот образ вам не идет! Вы другая — нежная и женственная», - осудили фолловеры порочный вид манекенщицы. На других кадрах, сделанных на съемках, Шейк позирует в длинном платье, высоко задрав подол и обнажив ягодицы.

irinashayk On my way .....

Недавно Ирина поделилась в Инстаграме редкой семейной фотографией: супермодель опубликовала на своей страничке черно-белый снимок своей мамы в молодости. На фото Ольга Шайхлисламова запечатлена в ту пору, когда ей, судя по всему, еще не исполнилось 30 лет. Глядя на фото, становится понятно, от кого Ирина унаследовала свою редкую красоту: она удивительно похожа на мать. Снимок Ольги Шайхлисламовой лучше всего доказывает, что яркая красота ее дочери – это дар природы, а не заслуги пластического хирурга. Злопыхатели то и дело пытаются уколоть модель – мол, с помощью скальпеля она исправила нос и накачала губы. Но, судя по фото, у Иры – все свое, и это семейное.

Во время фотосессии модель позировала в очень смелых нарядых и позах. Фото: Инстаграм.

Пока Ирина работает, за ее дочкой присматривает бабушка или отец. Бойфренд модели Брэдли Купер сейчас плотно занят на съемках сразу нескольких фильмов, в том числе своего режиссерского дебюта «Звезда родилась». Тем не менее актер не забывает и о семье — папарацци то и дело фотографируют его гуляющим по улицам Нью-Йорка с дочкой. Судя по всему, Брэдли — очень заботливый папа, и души не чает в малышке.

irinashayk Boys boys boys

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер.