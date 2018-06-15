2018-06-15T07:37:12+03:00
В мире

Президент Венесуэлы готовит себе преемника

Николас Мадуро сделал Дельси Родригес вторым лицом в государстве
Антон ФОКИН
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Новым исполнительным вице-президентом Венесуэлы стала Дельси РодригесНовым исполнительным вице-президентом Венесуэлы стала Дельси РодригесФото: REUTERS
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Лидер Боливарианской республики решил «перетряхнуть» кабинет министров и в четверг провел ряд кадровых перестановок. Новым исполнительным вице-президентом стала Дельси Родригес, возглавлявшая ранее Национальное учредительное собрание, а ее предшественник Тарек эль-Айссами стал вице-президентом по экономическим вопросам и заодно возглавил новое министерство промышленности и национального производства.

В Венесуэле сразу заговорили о том, какое будущее ждет Родригес, все ближе подбирающуюся к вершинам власти. Начав работу в большой политики с поста министра связи и информации, она затем стала первой женщиной-руководителем МИД в истории Боливарианской республики, а потом возглавила Национальное учредительное собрание (НУС). Сам НУС был созван в 2017 году для выработки новой конституции страны, однако сразу после формирования его члены проголосовали за передачу новой структуре полномочий парламента — Национальной ассамблеи. В результате депутаты Fссамблеи пошли на открытый конфликт с Собранием и призвали иностранные правительства не признавать новый орган. Пикантность ситуации заключается в том, что большинство в парламенте принадлежит оппозиции, а в НУС — чавистам.

Именно во главе НУС Родригес юридически встала почти на один уровень с президентом Мадуро. Тем не менее она никогда не пыталась пойти против главы государства, всегда проявляя предельную лояльность к лидеру чавистов.

- Политическая биография Родригес очень похожу на тот путь, которым прошел Николас Мадуро — руководство парламентом и внешнеполитическим ведомством, - сообщил «КП» политолог Оскар Вальес. - Перед тем как занять пост главы государства Мадуро тоже был назначен Уго Чавесом на должность вице-президента. Не хочу делать далеко идущие выводы, но не исключаю, что нынешний лидер может готовить в лице Родригес своего политического «наследника».

Что-что, а политического опыта у Родригес как раз не занимать, ведь она с детства воспитывалась под влиянием идей отца — известного левого венесуэльского политика Хорхе Родригеса, убитого местными спецслужбами в 1976 году. Она же помогала вести переговоры между чавистами и представителями оппозиции, итогом которых сдало освобождение из тюрем в июне этого года 43 заключенных, которых обвиняли в участии в массовых уличных протестах в 2014-2017 годах, когда погибли десятки человек. К тому же Родригес уже является председателем партии «Мы — Венесуэлы», так что она «подкована» весьма основательно во всех отношениях.

Станет ли Родригес новым президентом страны, говорить еще пока рано. По крайней мере, если она сможет на новой должности помочь хоть как-то улучшить весьма непростое положение в государстве, то уже одно это позволит новому вице-президенту заработать дополнительный авторитет и приумножить свой политический «капитал».

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