СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-15T12:15:38+03:00

А тут по московским улицам гоняют «шумахеры», которые по-нашенски с трудом говорят и, не знают ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, многие водители не знают не только правил дорожного движения, но и не владеют русским языком

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Просто адская поездка на #ЯндексТакси. Водила буквально искал, куда бы ему так смачно вписаться. Чудо только отводило нас от аварии. Я понять не могу, почему таких людей пускают водить машину на российских дорогах. Их вообще как-то проверяют на профпригодность и знание языка? У нас русские с Донбасса со слезами бегут к президенту, чтобы получить гражданство. А тут по московским улицам гоняют «шумахеры», которые по-нашенски с трудом говорят и, сомневаюсь, что знают ПДД. Ну обо все по порядку.

Вечером нужно было доехать в район Храма Христа Спасителя на встречу. Вызвал такси недалеко от Дмитровской. Цена поездки 390 рублей. Тыкаю пальцем в мобилькик, словно Гагарин на кнопку старта в ракете: «Поехали!» Подруливает беленький Киа. Запрыгиваю в салон. За рулем друже из Средней Азии. Запашина, будто в машине живут безвылазно уже вторую неделю. Мы люди не привередливые – и так сойдет. Ну гони, кучер, чтобы все проветрилось… И оба на! Пяти минут не прошло, а мы чуть не протаранили джип.

- Хе-хе, дэвушка за рулем, - рассмеялся водитель (тут все приличные дамы должны злобно стукнуть наманекюренным кулачком по столу). Я нервно похихикал в ответ. Веселая поездочка намечается. А как мы входили в повороты… Болиды Формулы-1 – это выкидыши автопрома, по сравнению с ловкостью и живучестью нашей богоспасаемой иномарочки.

И тут мы встряли в пробку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655703" frameborder="0"></iframe> Почему у нас в такси берут кого попало?.

- Ай, ***, Арбат перекрыт, - азиат начинал кипятиться и вот-вот засвистел бы от злости, словно кухонный чайник. Полез в навигатор. – С*ка, нам час ехать. Ох, ***, связался с этой ***. Лучше б не брал заказ в центр.

Как прекрасно переселенцы из Азии владеют русским языком. Точнее русским матерным языком. На нем водитель говорил безупречно. В прошлый раз мне выпал таксист, который через каждые 5 секунд разбавлял свой узбекский (а может и таджикском, не отличаю) нашими «***» и «***». Поэт, не иначе!

- Может ты пешком пойдешь? – как бы между прочим спросил водитель. Я замотал головой. Идти тут час. И ехать эти 4 километра час. Лучше поработаю за ноутом в машине.

В пробке выяснилось, что у таксиста закончились сигареты. Разве это проблема? Азиат посигналил проезжающему мимо водиле, на пальцах объяснил, что хочет курить. Ну прям разговор индейца с ковбоем. Наши авто сблизились, будто мы пошли на абордаж: еще чуть-чуть и теранемся боками. Сосед-ковбой поделился с бедолагой табаком. Таксист засмолил «сигаретой мира» прямо в салоне. Дальше он созванивался с друзьями по видео-связи, смотрел новости по телефону. Казалось, что авто едет на автопилоте.

Еще и обсчитали на 400 рублей, не предупредив

- Тут, ***, дороги перекрыли совсем. Показывает ехать через центр. Я туда, ***, не поеду. Все я закрываю заказ, выходите тут. Быстрее пешком дойдете, - азиат произнес это, словно озвучил смертельный диагноз больному.

- Так тут же дорога. Меня собьют, - я уже рассмеялся от поворота ситуации. Ей Богу, не поездка, а анекдот!

- Да не собьют, ты что! Все, закрываю заказ!

Я выпрыгнул на второй полосе дороги, когда машины уже тронулись. Благо доскакал до тротуара. И тут с меня списали 748 рублей. Фиг с ним, что обсчитали на 400 рублей, не предупредив. Нужно же проверять своих водителей, а не позорить Россию перед гостями Чемпионата мира. Не дай Бог иностранцам попадется такой же кучер в пути!