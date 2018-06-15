Аудиозапись голоса Стивена Хокинга отправят в ближайшую черную дыру
Запись голоса знаменитого физика, профессора Стивена Хокинга отправят в космос как “послание мира и надежды”. Это произойдет после похорон ученого в Вестминстерском аббатстве 15 июня.
После поминальной церемонии сигнал с записью будет передан в сторону ближайшей черной дыры под названием 1A 0620-00, примерно на 3,5 тысячи световых лет. Музыку для сопровождения голоса Хокинга написал греческий композитор Вангелис. Композицию планируют транслировать в космос с помощью размещенного в Испании передатчика Европейского космического агентства.
“Запись будет отправлена к ближайшей черной дыре, которая живет в двоичной системе с довольно обычной оранжевой карликовой звездой”, - добавила дочь профессора Люси Хокинг.
Жест символичен, так как вполне вероятно, что черная дыра просто “съест” музыку и запись голоса. Черные дыры имеют огромное гравитационное тяговое усилие и, вероятно, что даже сам сигнал будет раздавлен.
Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он является одним из самых известных ученых современности в области космологии и квантовой гравитации. Урну с пеплом знаменитого физика захоронят 15 июня в Вестминстерском аббатстве между могилами двух других великих ученых: Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.
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