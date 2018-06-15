2018-06-15T13:11:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Это тоже футбол: российская пенсионерка оживила прямой эфир бразильского канала

Бодрая женщина укорила иностранного репортера в незнании русского языка [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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Растаяла строгая пенсионерка только после поцелуя, которым ее одарил ПиньеруРастаяла строгая пенсионерка только после поцелуя, которым ее одарил ПиньеруФото: скриншот видео
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Накануне старта чемпионата мира по футболу корреспондент бразильского канала Fox Sport Джексон Пиньеру вышел в прямой эфир с улицы (вероятно, московской). В какой-то момент репортер вызвал горячий интерес у бодрой женщины пенсионного возраста с суровым лицом. Она сочла возможным подойти к журналисту и спросить, из какой он страны. По-русски Пиньеру не говорит, поэтому вопроса не понял — несмотря на то, что пенсионерка повторила его раз десять. «Я говорю с Бенджамином», - попытался объяснить Пиньеру, имея в виду ведущего в бразильской студии, но старушка, конечно, его не поняла.

Бодрая пенсионерка укорила иностранного репортера в незнании русского языка.

Журналист достал смартфон, надеясь достичь понимания с помощью онлайн-переводчика, но не преуспел. Женщина выразила недовольство тем фактом, что Пиньеру не говорит по-русски и выразила надежду, что репортаж с ее участием покажут по российскому Первому каналу. Растаяла строгая пенсионерка только после поцелуя, которым ее одарил Пиньеру. За происходящим следили зрители канала Fox Sport.

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