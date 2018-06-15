Пальцем в небо: стало известно, кого на самом деле оскорбил Робби Уильямс

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-15T15:17:22+03:00

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Очень красивое выступление британского певца Робби Уильямса перед матчем Россия-Саудовская Аравия было омрачено очень некрасивым жестом. Артист, исполняя свою песню Rock DJ, неожиданно для всех сунул в камеру средний палец. Жест понятный в любой стране, означающий «идите вы на …». Грубость (или шалость) не осталась незамеченной. Во всех странах пресса сбилась с ног, пытаясь выяснить причину поступка артиста. В Сеть полились потоки желчи, в основном от наших соотечественников: мы тебе оказали огромную честь, а ты нам в камеру пальцем тычешь. Другие возмущались, что жест могут увидеть дети и начать задавать вопросы.

Но, как нам стало известно, средним пальцем Робби погрозил западным СМИ, которые попытались затравить певца за его выступление на открытии ЧМ. В газете «Guardian», к примеру, вышла статья «Робби Уильямс продал душу диктатору Путину». А член британского парламента пытался манипулировать сознанием своих читателей, заявив, что «в то время как российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ — как в Чечне, так и в других регионах, не говоря уже о попытках разрушить нашу демократию, я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления». Ну Робби-то на самом деле не продажный дурачок - просто в нашей стране он бывает чаще, чем диванные аналитики с его родины, видит нашу жизнь не по телевизору и немного разбирается в том, как работает английская пропаганда. Поэтому история с «поднятием каких-либо вопросов» на открытии ЧМ наверняка выглядела для него несколько нелепо. Тем более, что он признавался - спеть на таком грандиозном событии было его детской мечтой.

Он был бы дураком, если бы «прогнулся». И Робби придумал пикантную месть, поменяв в песне слова на «Я сделал это бесплатно» и показав в камеру средний палец, тем самым ответив на все обвинения в продаже своей души. Такое объяснение выглядит вполне логичным. Ну не стал бы Уильямс обижать россиян, от которых не видел ничего, кроме хорошего. Чтобы лишиться крупных заказов (месяца не прошло, как этот артист выступал в Питере в рамках Экономического форума) и прослыть тупоголовым ханжой?

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