Тренер сборной Исландии: "У меня нет волшебной формулы, как остановить Месси"

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-15T15:28:46+03:00

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Сборная Исландии полным ходом готовится к игре с командой Аргентины, которая состоится 16 июня в 16.00 на стадионе "Спартак". Поле исландцы уже опробовали - днем 15 июня провели предматчевую тренировку, на которой были все 23 заявленных игрока. А после занятия главный тренер сборной Хеймир Хадльгримссон пообщался с журналистами и напомнил, что он стоматолог.

- Хочу в первую очередь поздравить сборную России с роскошной вчерашней победой. А также поблагодарить Россию за гостеприимство. Нам понравилось в Геленджике, - сказал в приветственном слове главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон.

А также он в шутку попросил многого от него не ждать, ведь он все же стоматолог по образованию. К слову, команда Исландии впервые пробилась так далеко на мировом уровне футбола. Сражаться в Чемпионате мира команда будет впервые и сразу с не самым простым соперником - с Аргентиной.

- После перелета в Россию, мы решили, что нужно сначала отдохнуть. Да, я завтра буду на матче. А отберет или нет меня тренер - не знаю. Сегодня мы отлично потренировались, я заглядывал в глаза каждого, скажу, что мы ожидаем много от этого матча. Мы давно мечтали попасть на Чемпионат мира по футболу и это наконец-то сбылось, - сказал на предматчевой конференции футболист сборной Арон Эйнар Гуннарссон.

Футболист сборной Исландии Арон Эйнар Гуннарссон.Фото: Алиса ТИТКО

Поинтересовались журналисты и у главного тренера, как он оценивает шансы команды на победу и что будет предпринимать, чтобы остановить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси?

- Во-первых, это здорово, что мы так далеко прошли и имеем возможность играть в Чемпионате мира. Команда последние четыре года играла стабильно, мы выигрывали важные игры, шли к цели, хотя команда и была в рейтингах FIFA на 20 местах. Хочется сказать, что мы заслужили сюда приехать. Это не это просто так, не чудо, что мы попали в Чемпионат мира по футболу. Мы заслужили, - сказал главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон. - А что касается Месси. У меня нет волшебной формулы, как остановить Лионеля. Все пробуют, но он всегда забивает. Не стоит забывать, он один из лучших игроков мира. Мы будем играть лучше, делать все возможное, но мы и не будем создавать ему препятствий - несправедливо назначить кого-то из наших игроков "охранять" Месси.

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