«У вас есть пули, но нет пистолета»: Американский медиаэксперт о самых громких скандалах «новой холодной войны»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-06-15T16:45:46+03:00

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Очень я ждала этого человека в Москве – медиаэксперта из США Уильяма Данкерли, который написал в свое время интереснейшую книгу «Лжеубийство Литвиненко» - о том, что «полониевый» скандал раздула британская пресса. Схема вынесения приговора без доказательств в медиапространстве с тех времен окончательно устоялась - «новичковый» скандал, не погружаясь в детали, как по команде, СМИ дружно подхватили всем миром. Даже в день открытия футбольного чемпионата британская газета The Telegraph напечатала, очевидно, дюже смешную на их вкус карикатуру - комментатор ведет матч и произносит: «Российская сборная атакует, Полоний передает мяч Новичку».

Обложка книги Уильяма Данкерли «Лжеубийство Литвиненко» .

Но не только бездоказательность сделала истории Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля похожими. Поэтому я американского гостя и ждала - чтобы не перебрасываться абзацами догадок по электронной почте, а спокойно сесть в лобби московского отеля и раскинуть карты – кто за всем этим стоит и почему?

НЕИЗВЕСТНЫХ ПРОЩЕ УБРАТЬ

Самый первый вывод, которым поделился господин Данкерли, был удивителен – хотя, казалось, лежал на поверхности. Чем были похожи оба отравленных в Великобритании экс-российских гражданина Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль? Вовсе не тем, что оба когда-то работали в спецслужбах и после переезда на Запад продолжали гадить на родину.

- Они стали жертвами, потому что оба подходили под «профайл» жертвы. Что имеется в виду? Оба были малоизвестными – это очень важно. Это означает, что их обоих можно было легко слить.

Мысль интересная: ошибешься в выборе жертвы – беды потом не оберешься. Но, судя по всему, организаторы провокации профиль Скрипаля до конца не просчитали: не учли, например, что у него жива 90-летняя мать, и что не давать ему ей позвонить негуманно. Да и с отцом Литвиненко вышла накладка: предполагалось, что он будет клеймить «путинский режим» до последнего, а он поклеймил немного, а потом переметнулся на другую сторону и теперь называет убийцами бывших друзей своего отравленного сына…

В общем, сплошные недоработки в теории и на практике. Только фон по отношению к России остается стабильно враждебным. О нем, собственно, мы с господином Данкерли и поговорили.

«НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПИАР-АГЕНТСТВА»

- В чем вам видится схожесть этих двух крупных «медиахайпов», взорвавших мировое инфополе в 2006 и в 2018 годах?

- В обоих случаях мы начинаем не с пустого места, а с того, что идет постоянная политика принижения России. Без нее все эти обвинения звучали бы немножко абсурдно. Все дело в имидже. Например, у Джимми Картера в Америке имидж положительный, и если вдруг откуда-то прилетит информация, что он убрал какого-то журналиста, этому просто никто не поверит. Но в то, что Путин убивает журналистов, в мире верят, потому что «он – злодей, а Россия – агрессор». Факты не интересуют никого. Комитет защиты журналистов не так давно провел исследования, сколько журналистов было убито, когда и как. Выяснилось, что гораздо больше их пострадало в ельцинское время, чем в путинское. Но все равно считается, что журналистов убивает Путин.

- Мы, русские, чувствуем себя сейчас немножко «евреями», потому что есть ощущение, что весь мир настроен против нас. Но американцев в мире тоже не очень любят. Может ли это нас с вами сблизить?

- Большинству американцев так вовсе не кажется. Американцы, приезжая в другие страны, ведут себя, как хозяева и не считают, что эти проблемы относятся к ним.

- Дело Скрипалей раздувалось американскими СМИ по той же схеме, как и дело Литвиненко, или была какая-то разница?

- Абсолютно никакой. Опять во всем был виноват Путин. Это идет в одном пакете.

- В свое время Россия платила большие деньги американскому пиар-агентству Ketchum, чтобы исправить свой имидж. Выходит, все было зря?

- Абсолютная потеря денег, не нужно было этим заниматься. Все эти пиар-агентства делали какие-то дежурные вещи и что-то там заявляли, но никто их не слушал. Нельзя исправить имидж стандартными методами. На месте России я бы подал на них в суд за моральный ущерб - за то, что что они не сделали того, что должны были и только ухудшили ситуацию.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Великобритании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- По-вашему, мы, журналисты, разбивая мифы вокруг России и обнажая нестыковки вокруг дел то Литвиненко, то Скрипалей, то в истории с «Боингом», то с допингом - тоже зря тратим время?

- То, что вы делаете, как раз абсолютно необходимо! У вас есть пули, но нет пистолета. И нет карты. Вы как будто в джунглях: видите опасность, и только тогда на нее реагируете. А если б такая условная карта была, было бы понятно – где стоит ввязываться в бой, а где лучше отойти в сторону.

ТЕРЕЗА И «КЕНГУРУ-СУД»

- Вы ведь тоже ведете свою маленькую войну с русофобией. Я имею в виду то, что лично вы сделали с лондонским коронером Робертом Оуэном (коронер – это специальный судья в Великобритании, в круг деятельности которого входит расследование причин смерти человека. – Авт.), который занимался исследованием обстоятельств смерти Александра Литвиненко. Любопытно было бы узнать подробности.

- Я хотел приостановить ту охоту на ведьм, которую он начал. Он слишком много на себя взял, разбрасываясь обвинениями в адрес России. Я нашел в британском законодательстве, что обязанность коронера - выяснить, отчего человек умер. И все! Ни кто убил, ни каким способом. Всё, что может сказать коронер - убийство это было или самоубийство? Думать, кто убил и за что - не его обязанность. То есть, Роберт Оуэн, пытаясь установить вину России, делал ровно то, что ему запрещалось законом.

И я начал с ним переписываться. Вернее, не с ним, а с пресс-офисом Министерства внутренних дел Великобритании, которым руководила тогда Тереза Мэй. Я сформулировал конкретные вопросы и попросил, чтобы тогдашний министр юстиции Крис Грэйлинг или сама Тереза Мэй сделали соответствующие заявления. Сначала они меня игнорировали. Тогда я опубликовал несколько статей в солидных интернет-изданиях, в том числе в «Комсомольской правде». В Лондоне, конечно, «Комсомольскую правду» не читают, но я знаю, что в британском посольстве в Москве всегда за ней следят, и через «Комсомольскую правду» с ними можно вполне успешно коммуницировать. В итоге с пресс-офисом я общался раз пятьдесят…

Посыл был такой: почему коронер занимается не тем, чем должен? И в июле 2013 года Тереза Мэй написала официальное письмо Роберту Оуэну, в котором говорилось, что это - не его зона ответственности: искать, кто и почему убил Литвиненко. Он должен просто установить конкретную причину смерти. Наконец в декабре 2013 года Роберт Оуэн капитулировал, сказав, что убирает из своей повестки дня вопрос виновности или невиновности российского государства. Этим на тот момент дело и закончилось. Но…

Спустя несколько недель начались серьезные проблемы с Украиной, потом Крым, потом сумасшествие санкций, которые за этим последовали. После этого Дэвид Кэмерон приказал Терезе Мэй снова заняться поисками доказательств вины России. И она изменила свою позицию и вновь открыла публичное расследование по делу смерти Александра Литвиненко. Перед тем как начались публичные слушания, все выводы уже были сделаны. В Америке это называется «кенгуру-суд» - когда все решено заранее.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Фото: REUTERS

ТАЙНА СМЕРТИ БЕРЕЗОВСКОГО - В ЕГО МОГИЛЕ

- Добавила ли что-то к истории Литвиненко загадочная смерть в Лондоне Бориса Березовского?

- Конечно, тут есть какая-то связь, потому что в деле Литвиненко Березовский играл центральную роль. Что именно случилось с олигархом, совершенно непонятно. Полиция толком так ничего и не сказала, заключения о смерти никто не видел. Березовский, как известно, был обнаружен в поместье, которое было записано на его бывшую жену Галину. Я отправил запрос - были ли там видеокамеры и была ли с них снята информация? Но полицейские отвечать на этот вопрос отказались. Уже из одного этого можно понять, что происходит что-то очень подозрительное. Я получил информацию из одного своего серьезного источника, которому доверяю, что вечером накануне гибели к Березовскому приходили два агента из МИ-6 (британская разведка. - Ред.), и у них был какой-то разговор. Что они ему сказали? И почему на следующий день он якобы повесился?

В тот день, когда он погиб, он должен был представить британским чиновникам свои комментарии по делу Литвиненко. И он их в итоге так и не предоставил. У коронера почему-то заняло много времени подтвердить, что это было самоубийство. Как сообщалось, Березовский был обнаружен в ванной с шарфом вокруг шеи. Другая часть шарфа была привязана к ручке душа. Все, кто хорошо его знал, считают, что он не стал бы совершать самоубийство, это был не тот человек. Но в западных СМИ еще до этого инцидента появилось несколько публикаций о том, что финансово Березовский уничтожен и что он находится в ужасной депрессии.

- Вы намекаете на то, что идеологическая подготовка велась заранее?

- Именно. Хотя никаких свидетельств того, что он был финансово уничтожен, на самом деле не было. Но в прессе была презентована такая картина, что других вариантов, как только повеситься, у него нет. Я, конечно, не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Коронер посчитал это самоубийством, и мы должны этому верить. В конце коронерского расследования семья Березовского наняла своего эксперта, потому что не верила в то, что он покончил с собой. Они взяли эксперта из Германии, который не видел тела Березовского, только фотографии. И он заключил, что тот точно не умер от повешения. При повешении на шее всегда остаются своеобразные синяки в виде буквы V, а у Березовского их не было. Фиолетовое лицо и припухший язык были больше похожи на то, что человека душили.

Тело Березовского было обнаружено 23 марта 2013 года в доме, принадлежащем его бывшей жене Галине на территории английского графства Беркшир.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И когда коронер увидел заключение немецкого эксперта, он изменил свой вердикт. И написал: «неопределяемая причина смерти». Но, возможно, у семьи был и свой интерес - не исключено, что у Березовского были страховки, которые наследники не смогли бы получить в случае, если бы это было самоубийством.

- А как вы объясните то, что его могила на кладбище абсолютно запущена?

- Это как раз походит на картинку к версии, что он был банкротом. Если бы он был похоронен с почестями на лучшем кладбище с мраморным памятником, тогда причина смерти получалось бы неправдоподобной. А так это очень похоже на логическое завершение сценария: закончил жизнь самоубийством, и даже памятника нет…

- А что если его в могиле вообще нет?

- Это интересная идея и я бы присмотрелся к ней серьезнее. А именно: поинтересовался бы, кто видел тело Березовского? Выяснил – делались ли отпечатки пальцев? Опознание по родственникам? Процедура взятия ДНК? Или просто кто-то посмотрел на тело и сказал: да, похож…

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

- Фальшь всех этих историй, а особенно «театральщины» со Скрипалями уже почти всем очевидна. Непонятны причины. Для чего? Чтобы сорвать президентские выборы? Бесполезно. Чемпионат мира по футболу? Смешно.

- Причин тут может быть много: и первая, и вторая. А может и третья: кто-то захотел добавить пороху к другой теме: вот, дескать, Россия выбрала Трампа, а теперь убила Скрипаля – чтобы связи Трампа с Россией выглядели еще более криминальными.

- Кто будет следующей жертвой? И каким сценарий?

- Сложно представить, кто - потому что мы не знаем, кто режиссировал предыдущие эпизоды. Важно понять, что все это - цепочка одного стратегического плана по дискредитации и уничтожению России, который где-то есть и успешно воплощается. Когда следующая возможность представится, тогда она и случится.

РАССЛЕДОВАНИЕ АВТОРА

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