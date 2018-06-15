2018-06-15T18:28:13+03:00
Политика

Сколько зарабатывают самые богатые жены российских чиновников

Супруги политиков зарабатывают в десятки, а то и в сотни раз больше своих мужей
Роман ГОЛОВАНОВ
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«Форбс» составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников.«Форбс» составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Второй год подряд рейтинг самых обеспеченных жен политиков возглавляет спутница жизни думца-коммуниста Александра Некрасова. В 2017-м доход Елены Некрасовой перевалил за 2 миллиарда рублей. Второе место взяла жена парламентария Дмитрия Саблина – 698 миллионов рублей. «Бронза» досталась супруге народного избранника Алексея Красноштанова. Его жена заработала 670 миллионов рублей.

Заработки самых богатых жён российских чиновников. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Заработки самых богатых жён российских чиновников.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В списке «Форбс» достойное место заняла и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Благодаря своим выступлениям и ледовым шоу, которые гремят на всю страну, золотая медалистка Турина-2006 заработала в 2017-м 200 миллионов рублей.

«Комсомолка» сравнила декларации о доходах жен отечественных политиков.

КСТАТИ

Рейтинг самых богатых жен чиновников России по версии Forbes возглавила жена главы Татарстана

Рейтинг богатых жен чиновников от Forbes (смотрите таблицу) возглавила супруга главы Татарстана Рустама Минниханова, Гульсина. О том, что именно вторая половина господина Минниханова с годовым доходом 2,35 миллиардов рублей — самая обеспеченная из жен депутатов и чиновников России по итогам 2016 года, мы писали еще неделю назад. «Комсомолка» обстоятельно изучила бизнес не только супруги президента Татарстана (она владеет 51% спа-комплекса «Лучано» — самого крутого в Казани), но и многих других спутниц жизни российских глав регионов. Но, как свидетельствуют наши коллеги из Forbes, отнюдь не только первые дамы губерний занимают места в рейтинге богатых жен чиновников (подробности)

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