«Решил проветрить концертный костюм»: Тарзан опубликовал обнаженное фото

СЕГОДНЯ 16:50 2018-06-15T16:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Игорь Николаев себе такого никогда бы не позволил! Но с другой стране, он больше известен своими усами и песнями, чем стриптизом, которым зарабатывает на жизнь муж Наташи Королевой. Сергей Глушко частенько «радует» своих подписчиков в Инстаграме фотографиями своего тела. Хвастается «бицухой», кубиками на животе, подкаченными ногами. Но «весь сервиз» показывал только любимой жене.

И вот наступило лето, и душа запросила полного единения с природой, или, как говорят у Тарзана на работе, «консумации». «Эх, люблю дачу! Проветриваю концертный костюм» - пошутил Тарзан, подписав фото себя любимого, которое разместил в соцсети. Комментаторы в долгу не остались. «Вау, какой красивый у вас зад! Пардон, сад!». «Избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом», «Главное, чтобы костюмчик сидел». Но нашлись те, кто осудил шоумена - мол, дети же могут смотреть. Некоторые еще и соседям Королевой и Тарзана позавидовали - какой у них прекрасный открылся вид.

tarzan___official Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм... Понеслась !!! #тарзан #тарзаншоу #tarzan #tarzanprivategym

К слову, этот «вид» фанаты певицы и ее мужа несколько лет назад могли спокойно посмотреть в Интернете, когда неизвестный хакер вскрыл телефон певицы и опубликовал интимные фото пары. Многие тогда решили, что это было сделано самими супругами ради пиара, но кадры были настолько, скажем так, натуральными, без ретуши, что в итоге народ поверил, что Королева и Тарзан скорее жертвы, чем «пиарщики».

КСТАТИ

"Тарзан" Сергей Глушко: «Я не собирался танцевать стриптиз, просто мне был знак, что военная карьера – не мое!»

На гастролях в Воронеже известный артист рассказал, как отец-офицер принял его новую профессию, почему ею не будет заниматься его сын, а также почему стриптиз – это не раздевание (подробности)