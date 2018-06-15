2018-06-15T16:42:38+03:00
Доброволец

Чемпионат Мира по футболу: городские волонтеры проводили болельщиков до стадиона и создали атмосферу праздника

Как добровольцы помогали фанатам на матче, открывшем Чемпионат мира
Наталья Тарасенко
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Тысячи городских волонтеров - это сердце спортивного праздника Фото: Любовь АркадьеваТысячи городских волонтеров - это сердце спортивного праздника Фото: Любовь Аркадьева
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А вы знаете, где собрались самые громкие и самые яркие болельщики со всего Мира? Правильно! В самом сердце Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России – столице нашей страны.

14 июня городские Волонтеры функции «Последняя миля» встречали болельщиков и гостей Москвы около стадиона «Лужники». Они помогали найти нужный вход на трибуны, подсказать место, где можно перекусить перед матчем, можно ли ещё успеть приобрести билеты. А нам удалось пообщаться с теми, кто вот-вот займёт место на трибуне и будет громко болеть за стран-участников.

«У меня невероятные эмоции. Я считаю, что Москва – самый гостеприимный город в Мире, – рассказывает болельщик из Мексики Рикардо, – Мне нравятся ваши достопримечательности. Это красивый город».

Добровольцы встречают болельщиков со всего мира Фото: Любовь Аркадьева

Добровольцы встречают болельщиков со всего мира Фото: Любовь Аркадьева

Национальные песни, яркие костюмы, зажигательные танцы болельщиков поражали всех.

«Здесь очень интересно, я взволнован. Болею за Саудовскую Аравию, – поделился Джалал - болельщик из Саудовской Аравии, - Я приехал поздней ночью и не успел ещё ничего посмотреть, но он очень хочу попасть в центр Москвы. Я поеду туда завтра». Джалал попросил городского волонтера порекомендовать хорошие места Москвы. Девушка посоветовала посетить Красную площадь, Большой театр, Третьяковскую галерею.

Поделилась своими эмоциями городской волонтёр Мария Царькова: «Отличная атмосфера. Все такие активные, веселые, очень здорово. Болельщики с нами фотографируются, обнимаются, некоторые целуют в щеку».

Городские Волонтеры функции «Последняя миля» встречали болельщиков и гостей Москвы около стадиона «Лужники» Фото: Любовь Аркадьева

Городские Волонтеры функции «Последняя миля» встречали болельщиков и гостей Москвы около стадиона «Лужники» Фото: Любовь Аркадьева

Помимо зарубежных гостей столицы на матч приехали и российские болельщики из других городов. Алексей Плотников приехал из города Ульяновск.

«Я болею за Россию. Приехал на один матч, сегодня уже уезжаю». На вопрос, есть ли шанс у России на победу, он ответил: «Шансы всегда есть у каждого. Только не надо терять веру, надежду и любовь. Вперёд, Россия!»

Национальные песни, яркие костюмы, зажигательные танцы болельщиков поражали всех. Фото: Любовь Аркадьева

Национальные песни, яркие костюмы, зажигательные танцы болельщиков поражали всех. Фото: Любовь Аркадьева

Помогали болельщикам и серебряные волонтёры.

«Весь белый свет вокруг тебя идёт, тут Бразилия была, тут Гонконг идёт. Всё чудесно, всё прекрасно! – рассказывает с улыбкой на лице Миляуша Чжан, – Мир вокруг тебя живет, хочется молодеть вместе с ними». На вопрос, а каково это – быть серебряным волонтером, Миляуша ответила: «Быть волонтёром – значит подавать пример своим внукам - не сидеть в телефоне, а встать и помочь, сделать доброе дело».

Эмоциям не было предела. Всем хотелось запечатлеть этот момент не только в памяти, но и на фото. Мы пообщались с болельщиком, который приехал из Англии. Его зовут Брайн Биркс: «Я впервые В России. Меня поразила Москва».

Такие эмоции ощутили болельщики перед матчем Россия –– Саудовская Аравия, а мы разделили с ними эту радость и передаём её вам!

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