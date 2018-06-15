2018-06-15T16:43:15+03:00
Общество

Сердце этой малышки скоро остановится

Из-за врожденного порока и отсутствия средств на операцию девочка обречена на смерть, если никто не поможет
Ярослава ТАНЬКОВА
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Так как Йамира не россиянка, операция для нее может быть проведена только платно.Так как Йамира не россиянка, операция для нее может быть проведена только платно.
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Родители маленькой Аймиры уехали из Киргизии не ради «престижа», а просто чтобы убежать от беспросветной жизни и безработицы. Мечтали, что будут честно работать и завоюют для своих детей нормальное, а не нищенское, как на родине, будущее… Поселились в Самаре. Папа сразу устроился на стройку. Работа тяжелая, но для него главным было то, что она есть, а с ней есть уверенность, что он сможет обеспечить жену и ребенка. Мама, швея по профессии, тут же стала брать частные заказы. И жизнь наладилась. Подарком к Новому году родилась Аймира и родители, уже успевшие скопить на все необходимое для нормальной жизни ребенка, безумно радовались ее появлению на свет.

Но через два месяца Аймира попала в больницу, где врачи обнаружили у крохи врожденный порок сердца.

- Вам очень повезло, что вы здесь, – говорили доктора родителям. – В Киргизии подобный диагноз стал бы смертным приговором, потому что там не делают операции таким маленьким детям, а у нас один из лучших кардиоцентров России! Наши врачи постоянно оперируют подобные пороки. То есть, своим переездом вы спасли дочери жизнь!

Так-то оно так, но так как Йамира не россиянка, операция для нее может быть проведена только платно. А больничные расходы – не люлька и пеленки. На них молодые родители накопить просто не успели. Сейчас девочка жива только благодаря поддерживающей лекарственной терапии, которую подобрали кардиологи, дав родителям время на поиск средств. Но доктора уже назначили дату операции, предупредив, что сердце Аймиры держится из последних сил и лечение должно быть экстренным.

Родителям предстоит отыскать где-то 434 676 рублей на оплату операции. Они влезли в долги везде, где только могли. Папа, падая от усталости, работает в две смены. Но при всем желании им не скопить такую огромную сумму. Единственный шанс — помощь неравнодушных людей. Пожалуйста, помогите!

По всем вопросам звоните:

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) -http://pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "для Таракуловой Аймиры".

Страница для перевода пожертвований с банковских карт: http://pomogi.org/stories/tarakulova/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810100000000716

БИК 044525716

Назначение: благотворительное пожертвование для Таракуловой Аймиры

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