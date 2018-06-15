Салаха берегут, Египет не выигрывает

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-15T17:40:43+03:00

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Единственный гол «фараоны» пропустили за минуты до финального свистка. А Мохамед Салах смотрел на то, как его команда упирается до последнего, но все равно уступает, со скамейке. «Короля Египта», похоже, его придержали к решающему матчу с Россией.

Египет в окопах

Будет играть Салах? Не будет? Эти вопросы задавали не только в Екатеринбурге, Каире и Монтевидео, но и в подмосковном Новогорске, где сборная России собиралась вместе смотреть этот матч на своей базе. Интрига висела до последней минуты, и только перед матчем окончательно стало известно: главный тренер египтян Эктор Купер поберег главную звезду - травма плеча, которую получил Мо в финале Лиги чемпионов, еще дает о себе знать.

Но помимо прочего это означало еще и то, что Египет считает главным своим матчем в группе против нас, России. На нее главная ставка. К нему грозный Мохамед Салах должен быть в полной боевой форме.

Вторая игра группы "А" выдалась не чета первой - матч вышел упорным.Фото: REUTERS

Но и без Мо сборная Египта предстала крепчайшей командой. Все, кто смотрел матчи «фараонов», знают, что больше всего они любят играть от обороны на контратаках. Но в первом тайме против Уругвая в умении окопаться египтяне превзошли сами себя. Две стены защитников перед своей штрафной, опорные полузащитники противотанковыми ежами разбивали все атаки уругвайцев в центре поля.

Мохамед Салах остался в запасе на первый матч турнира.Фото: REUTERS

Саурес растерял все зубы?

И те не смогли придумать ничего большего, чем обычные навесы, которые голкипер Эль-Шенави снимал играючи. Подумайте только, сборная Уругвая с именитыми Суаресом и Кавани в атаке, создал за тайм всего один момент! И то удар форварда «Барсы» пришелся мимо ворот...

Второй свой момент Суарес запорол сразу после перерыва - ворвался один на один с вратарем, и дал тому стать героем эпизода. А третью возможность все тот же зубастый бомбардир упустил в середине тайма. Еще один шанс был у Кавани - Эль-Шевани справил и с его ударом с лета. А в самом конце выяснилось, что Египту еще и везет - мяч на последних минутах после штрафного врезался в штангу.

Но Уругвай потому и считается топ-командой, что умеет догрызать любого соперника. Команда Табареса не опустила руки, и пошла все равно добывать победу. И это получилось: угловой, подача, прыжок Хименеса - 1:0!

Решающий момент матча, гол в исполнении Хосе Хименеса.Фото: REUTERS

Броня все-таки крепка

Так Египет упустил почти верную ничью. Но все равно тревожно за наш матч 19 июня. Наш соперник похож на танк - броню его пробить очень сложно, а если приставить ему еще вместо пушки скоростного и выздоровевшего Салаха - это будет убойная машина.

А он выйдет. На уколах, с одной рукой, не тренировавшийся многие дни. Потому что матч с Россией - последний шанс Салаха что-то сказать на этом чемпионате мира.