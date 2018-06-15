2018-06-15T17:17:06+03:00
Наука

Глава Apple заставляет своих подчиненных работать стоя

Тим Кук говорит, что “сидячая работа - это новый рак”
Григорий ПУШКАРЁВ
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Тим Кук считает сидячий образ жизни смертельно опасным занятием.Тим Кук считает сидячий образ жизни смертельно опасным занятием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью Bloomberg рассказал, что в новой штаб-квартире компании Apple Park появились столы, высоту которых можно регулировать. Теперь любой работник технологического гиганта может поработать стоя.

“Мы предоставили всем нашим сотрудникам стоячие столы. Если вы можете немного постоять, то это будет намного лучше для вашего образа жизни”, - заявил Кук.

По мнению главы Apple, возможность иногда постоять позитивно сказывается на пояснице, коленях и здоровье в целом. Кук привел доводы врачей, которые рекомендуют чаще вставать во время рабочего дня, особенно если большую часть времени приходится проводить за компьютером.

В интервью глава Apple подчеркнул, что соучредитель Apple Стив Джобс “видел, что рабочее место должно облегчать работу людей”. Он заметил, что работа стоя “способствует развитию творчества и инноваций”.

Кроме того, у каждого сотрудника компании есть “умные” часы Apple Watch, которые за 10 минут до нового часа начинают звонить, напоминая работникам о том, что они могут поработать стоя. Также сообщается, что в новом кампусе Apple есть тренажерный зал, а на территории рядом растут фруктовые деревья, плодами которых кормят работников.

“Постоянное сидение - это новый рак”, - подытожил Кук.

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