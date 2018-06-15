2018-06-15T17:53:34+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Британские СМИ испугались, что Робби Уильямса за неприличный жест оштрафуют на 2500 рублей

Его коллегу, певицу M.I.A., в Америке за это чуть не оштрафовали на 16 миллионов долларов
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Робби Уильямс в финале своего выступления на открытии чемпионата мира в "Лужниках".Робби Уильямс в финале своего выступления на открытии чемпионата мира в "Лужниках".Фото: EAST NEWS
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В центре внимания британских СМИ - выступление Робби Уильямса на открытии Чемпионата мира по футболу в Москве. И даже не само выступление, а неприличный жест певца - поднятый кверху средний палец. Все гадают, кому был адресован пальчик (сам певец комментариев пока не дает). The Guardian вспоминает, что Уильямс защищает права геев и лесбиянок, и был раскритикован за решение выступить в стране, где к этим правам «устаревшее отношение». Правда, эта мысль никак в статье особо не развивается. Зато упоминается, что казус с пальцем стал единственным неприятным инцидентом на церемонии, прошедшей в остальном без сучка без задоринки.

А газета Metro идет дальше, сообщая, что в соответствии с «российскими законами о ругательствах» Уильямс может быть оштрафован. Правда, сумма штрафа равняется стоимости похода в супермаркет: 2500 рублей, или 41 фунт стерлингов по текущему курсу.

В российских законах, впрочем, речь идет лишь о нецензурной брани - то есть о словах, а не о неприличных жестах. Да и то, чтобы попасть на 2500 рублей, надо не просто публично материться, а одновременно сопротивляться «законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка».

Журналисты вспоминают также аналогичный случай на Супербоуле (финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США) в 2012 году: тогда певица M.I.A., выступавшая в перерыве вместе с Мадонной, показала средний палец прямо в камеру. И НФЛ потребовало от нее уплатить 16,6 млн. долларов в качестве штрафа. Эта история тянулась очень долго и завершилась подписанием соглашения, подробности которого не раскрываются.

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