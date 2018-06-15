2018-06-15T18:39:17+03:00
Звезды

Очень жарко: Сексуальные звезды в купальниках

Где, а главное, в чем проводят лето Летучая, Седокова, Волочкова и другие певицы, актрисы, телеведущие и модели
Петр СИМОНОВ
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Певицы, актрисы и телеведущие с радостью делятся своими снимками в купальниках.Певицы, актрисы и телеведущие с радостью делятся своими снимками в купальниках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Уже середина июня! Незаметно пронеслось полмесяца долгожданного лета. Люди разъезжаются в отпуска, кто-то предпочитает родные просторы, кто-то заграницы. Куда отправились звезды? И, разумеется, как они выглядят на отдыхе? Певицы, актрисы и телеведущие с радостью делятся своими снимками в купальниках. Мы нашли самые жаркие.

Бывшая солистка группы «Ленинград», которая старается над сольной карьерой, имеет не только отличный голос, но и очень миниатюрную, женственную и стройную фигуру.

30-летняя Алиса Вокс никуда не полетела, осталась в Москве смотреть футбол. Но это не помешало ей надеть купальник и болеть!

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Готова болеть за наших! А потом - за Португалию
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Анастасия Волочкова летает на отдых, наверное, каждые пару месяцев. Верные поклонники 42-летней балерины уже привыкли к ее снимках в бикини, иногда даже топлес и прочее. Но на этот раз танцовщица сделала достаточно экзотичное фото во время отпуска на Кипре. Согласитесь, непривычно видеть пляжные фото Волочковой не в шпагате и с такого ракурса. Но хороша она, с какой стороны не посмотри.

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Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям.
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Анна Седокова часто летает между континентами, потому что живет на две, если не на три страны. Один из ее домов — в США. Но в первый летний месяц 35-летняя экс-«ВИА-Гра» решила позагорать в Монте-Карло.

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Неожиданно, но я таки дома !
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И было бы странно, если бы в ленте у певицы не появилось такой фотографии в ее фирменном стиле.

annasedokovaannasedokova
И почему я не люблю просто)
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Жена футболиста Павла Мамаева Алана - модель, поэтому ее мальдивская фотосессия не могла быть другой.

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Утро доброе всем!
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Еще одна модель, но уже со статусом «Мисс Россия-2015» и вице-«Мисс Мира-2015» отдыхает на Ибице. 24-летняя София Никитчук, кажется, с каждым годом все красивее.

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Бесконечная любовь к каждому моменту..
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Любовь Толкалина женщина молодая (всего 40!), незамужняя и до невозможности привлекательная. Морские пейзажи ей абсолютно не нужны, она даже в слитном купальнике в гостиничных интерьерах будет выглядеть супер секси! Но вообще-то актриса сделала это фото в курортном городе Таганроге. Там тоже есть море. Азовское.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
О Таганроге можно говорить бесконечно, и я это обязательно сделаю чуть позже...
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Не менее безупречная фигура и у 39-летней Елены Летучей, бывшей «Ревизорро». Блондинка выглядит сногсшибательно. И где вы думаете она нашла такие потрясающие виды? Летучая предпочла заграницам родные просторы — это Сочи.

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На море ты принадлежишь только себе и своим мыслям, и немаловажно в этот момент быть в красивом купальнике
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Есть и те, кому купальники в общем-то ни к чему. Как и поездки на курорты. Наталья Штурм свой «репертуар» расширила до максимума. И, напомним, ей 51 год. Да, без фотошопа не обошлось, но ретушь не радикальная.

nataliashturmnataliashturm
Где тут выключатель..??
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