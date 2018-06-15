Лошадиный Освенцим. Часть 1

СЕГОДНЯ 18:44 2018-06-15T20:06:43+03:00

Поверить в происходящее на этой ферме в Нелидово было трудно. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Корреспондент «КП» отправилась посмотреть в глаза людям, которые обрекли на смерть тех, кого приручили

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Невозможно поверить, что рядом с нами медленно и мучительно умирают кони. Десятками. Месяцами. Разлагающиеся трупы разбросаны по полю. А их пока еще живые собратья - обитатели фермы по разведению породистых жеребят - ждут своей очереди.

Нет, это не город Нелидово. Это Нелюдово какое-то. Первая мысль, которая приходит в голову просмотра страшного видео, которое лучше бы никому не видеть. Съемку бытования лошадиной фермы в Тверской области зоозащитники выложили в социальную сеть. И это напоминало зомби-апокалипсис. Разбитый длинный сарай вроде конюшни или хлева, а внутри и вокруг — разложившиеся запчасти от лошадей. Ноги, головы, ребра, лужи трупной жидкости, мертвечина и расчлененка на всех стадиях разложения. Сказать, что видео шокировало — ничего не сказать.

Хаотично блуждающая камера телефона непреднамеренно зафиксировала страшный по своей символичности кадр. Над ручьем, где догнивают останки трех или четырех лошадей — белый скелет, похожий на кости Левиафана из скандального фильма Звягинцева.

«Все это происходит у нас, деревня Половцево, Нелидовского района», - несколько раз повторяет оператор.

Нет, он заснял не брошенную нерадивым хозяином ферму. Пуще мертвечины шокируют живые животные. Тощие кони, привязанные в стойлах рядом с трупами своих сородичей. Козы, бегающие по костям… В таких условиях существует действующая ферма элитных лошадей известной конезаводчицы Татьяны Евтушенко.

Козы разгуливали по грязи и костям своих сородичей.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Поверить в происходящее было трудно. Не фейк ли? А если не фейк, то что? Эпидемия? Нерадивое хозяйствование? Но каким же живодером нужно быть…

На следующий день после публикации видео я выехала в Нелидово.

Путь в хавоз

С Нелидово что-то не так. Это стало понятно уже по дороге. Во Ржеве меня высадили из автобуса, потому что водителю не захотелось везти в Нелидово всего четырех пассажиров с пусть даже купленными билетами.

- Ну а что, я же вас не в чистом поле высаживаю, тут любая маршрутка дойдет, - как само собой разумеющееся сообщил шофер.

- И пока я, возмущаясь, пыталась (тщетно) дозвониться до перевозчика и качать права, трое попутчиков встретили известие со вздохом и смирением. Чего шумите, это вам не Москва.

Проливной дождь, маршрутка, пассажиры которой сидят с зонтиками, потому что из крыши-сита капает вода. Запах носков и грязного тела, женщины в паранджах… Что и говорить, место антуражное.

«Добро пожаловать в наш хавоз», - с этими словами меня встречают на автовокзале члены общественной организации Нелидово: врач Татьяна Васильева, инженер Андрей, юрист Кристина Красницкая…

Хавоз местное нелидовское словцо-оксюморон. Смесь навоза, хаоса, совхоза. Хавоз, в общем, это и есть то, что творится близ Нелидово.

Почему за деятельностью фермы не производился контроль и как удалось безнаказанно устроить на территории фермы скотомогильник - вопрос. Я спрашиваю у жителей: а у вас есть СЭС?

- А вон, глядите, СЭС идет.

Кивают на довольно нетрезвого вида женщину, переходящую дорогу.

- Это наша Елена Петровна. Она раньше работала в СЭС. Между прочим, большим человеком была.

Короче, СЭС в городе нет.

Нелидово - это город, в котором теория общественного договора по Руссо работает крайне слабо. Может быть, и вовсе не работает. Поэтому общественная организация - и есть главная власть и гарант безопасности города и, по сути, его власть. Бояться им нечего, все члены организации работают в Москве. Поэтому могут себе позволить вести контроль над деятельностью местных властей.

-- Ну вот отвалилась от названия города буква «О», стал «Нелидов», - говорит руководитель организации Андрей Бочаров. - Кто пошел букву приделывать? Мы пошли букву приделывать.

- Когда надоело ездить по кочкам и выбоинам - посчитали все ямки на дорогах и высчитали, сколько щебенки надо, чтобы заполнить все выбоины. «Крошка, я слежу за тобой», - публикации на страничке общественной организации не дают расслабиться местным властям. Четыре миллиона, выделяемые на дорогу не так просто рассовать по чиновничьим карманам. Теперь общественников приглашают на совещания в администрацию и согласуют с ними важные вопросы.

- Когда появилось страшное видео состояния дел на ферме близ Половцево бить в набат начали опять-таки общественники. Поэтому именно общественники, а не ветеринария, СЭС и прочие инстанции озабочены тем, не отравлена ли продуктами разложения река? Нет ли эпидемии скота, мрущего не-пойми-от-чего? И как, наконец, наказать нерадивую хозяйку?

- Мы не спим вторую ночь, мониторим ситуацию, - говорит Татьяна, - очень боимся, что это эпидемия. Боимся, что заражена река.

При мне общественникам несколько раз звонит местное телевидение с просьбой провести на место. Вежливо, но однозначно общественники посылают телевизор эротическим маршрутом. Местным телевизионщикам здесь не верят.

Лошадиный Освенцим, расположен в лесу, на отшибе, близ деревни Половцево.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Раз вы такие умные, откуда трупы?

По словам нелидовцев, история продолжается около трех лет. На территории старой свинофермы, взятой в аренду, конезаводчица разводила ганноверских и голштинских лошадей. Размножала их, полученных жеребят продавала в Москве.

Вроде бы, изначально ужасных условий не было. Одно время на ферме даже устраивали конные прогулки и лошади выглядели сытыми и довольными. Но потом дела пошли грустно. Прогулок не стало, голодный табун повадился ходить в деревню, чтобы найти себе пропитание. Нередко животные с фермы гибли под колесами проходящих поездов… В марте 2018 года на владельца лошадей поступила жалоба от жителей поселка Межа, о том, что лошади без присмотра ходят по поселку. (По другой версии жители деревни пришли к хозяевам с ружьем и криком: «Задолбали ваши кони!»). Владелец приобрел электропастухов. Набеги лошадей прекратились. Но появился запах...

Лошадиный Освенцим, расположен в лесу, на отшибе, близ деревни Половцево. Найти его можно не зная дороги. По смраду. Запах смерти лучше яндекс-навигатора доводит до места.

Длинное здание конюшни с выбитыми окнами. Когда-то здесь располагалась свиноферма принадлежащая одному из закрывшихся заводов. Потом участок долго пустовал, пока не был арендован конезаводчицей Татьяной Евтушенко.

По словам нелидовцев, история продолжается около трех лет.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Разбарабаненный труп овцы у порога. «Свежий», – констатирует врач Татьяна Васильева. Это значит, падеж скота продолжается. Вдохнув побольше воздуха входим в стойло. Полумрак. Электричества нет. Груда тряпья в первом стойле оказывается не тряпьем, а полуразложившийся трупом телёнка. На шее - синяя веревка, привязанная к столбику. Животное умерло привязанным и так осталось здесь. В соседнем стойле словно напыленные белым пухом на кучу навоза останки овцы. Оконные проемы, лишенные стекол, объедены лошадьми. Дальше… Запах становится невыносимым. Липкая черная туча поднимается в воздух с ленивым жужжанием. В подсобном помещении, где хранят лопаты и грабли - гниют сваленные тела. Черные ребра, головы, мумифицированные остатки ног и шкур. Не меньше десятка трупов. Кажется, что некоторые шевелятся: это ползают по периметру плоти толстый слой опарышей. Слышны шаги. Это, увидев людей, вернулись с поля козы. Козел с гангренозной раной на передней ноге. Две козы с разбухшим выменем. Пара козлят. С надеждой заглядывают в глаза и, кажется, еще немного — и заговорят на человеческом языке.

На местных лошадок без слёз не взглянешь.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Медик сообщает, что животные не кормлены, обезвожены и не доены. Ванные для воды, расставленные возле стойла пусты. Как детдомовские дети, козы идут за нами по пятам, пока мы, заткнув носы руками и комками курток, несемся к выходу. И лишь у выхода из конюшни животные останавливаются, поняв, что их опять обманули. Топчутся в дверном проеме, смотрят с укоризной, блеют.

У входа встречает разбарабаненный труп козы.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Шагать стыдно, мягко и топко: слой навоза, слой сена, сверху - белый порошок. Кое-где тлеют ямки с зелеными конскими ногами и ребрами.

На следующий день после появления видео в Нелидово примчались озверевшие зоозащитники. Они написали заявление в УВД, они вызвали ветеринарку. После осмотра фермы, инстанция выписала штраф и дала двое суток на утилизацию останков.

К слову, видно, что хозяева предприняли какие-то меры по уничтожению трупов. Основной массы расчлененки, запечатленной на вчерашнем видео уже нет. Но поле по-прежнему усеяно мертвыми костями. Копыто, наполненное дождевой водой, ребра, черепа… В канаве по- прежнему лежит зелёный труп лошади с отделившейся кожей. В землю воткнут обыкновенный кухонный нож, которым пытались разделать падаль. От запаха выворачивает даже Андрея.

- И эту воду пьют лошади, - подчеркивает врач. А может быть - и не только. Неподалеку от канавы протекает река Межа, источник воды для деревни и города.

Вдалеке виднеются очертания лошадей. Очень тощий конь с раздутым брюхом отделен от тощего табуна электропастухом — веревкой под напряжением. Как свидетельствуют очевидцы, до появления электропастуха животные выглядели сытнее.

На огороженной территории, трава здесь съедена чуть ли не под корень, лошади и жеребята вскидывают головы. Их около десяти. Кто-то встаёт, но у большинства нет сил. Вдалеке лежит ещё одна лошадь и бьет себя хвостом. Через несколько метров становится понятно, что шевелящийся хвост - это птицы, сидящие на трупе. Загаженное птицами тело животного лежит подле мешка с сеном, которым, очевидно, хозяин приманивал ее, чтобы отвести подальше от основного табуна. Вытоптанная площадка вокруг тела - свидетельство мучений животного.

- Вот так разводят элитных лошадей, - констатирует Татьяна Васильева.

После осмотра фермы, ветеринарка выписала штраф и дала двое суток на утилизацию останков.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Самое зло

«Честно говоря, я бы таких хозяев расстреливал», - так сказал оператор, снявший первое видео на телефон. Эти слова хочется немедленно воплотить в жизнь. Кто живодер? Зло, допустившее это, хочется вздернуть на ближайшем дереве.

Пока мы, потрясённые, возвращаемся по слякоти, вдалеке, на горизонте появляется чёрная фигура Зла и его собаки. Зло движется быстро, и, судя по всему, оно разъярено. Еще бы. Мы увидели все его тщательно оберегаемые секреты.

Сначала к нам подбегает собака. Она толстая, большая, сытая. Похоже, это единственное существо, которому неплохо живется на ферме.

- Какая у тебя собака красивая, - говорим мы, когда Зло подходит к нам.

- Ее зовут Акелла, - говорит Зло с гордостью, придерживая собаку опухшей грязной рукой. — Она очень умная, но добрая. Это помесь овчарки и волчка...

Зло тощее. У него веснушки на лице, длинные волосы. Его зовут Денис, ему 25, хотя на вид лет восемнадцать и похож он не на зло, а на Маугли.

Виновато улыбаясь, Денис просит покурить. Курит жадно, держа сигарету левой рукой. Правая плохо двигается. Очевидно, он страшно рад нам. Убивать его уже как-то не хочется.

- Что же ты натворил, Денис, как же ты мог, - только и есть, что сказать.

Зло пожимает плечами.

- Вам ведь не объяснишь, - говорит он, - Вы же ничего не понимаете про лошадей.

Виновато улыбаясь, Денис просит покурить.Фото: Евгения КОРОБКОВА

И рассказывает свою историю. О том, что скот начал умирать еще весной. Было холодно. Умирающая лошадь сломала ему руку. И без того тщедушный, он не мог сам справиться с трупами. Они так и оставались гнить и разлагаться на поле, до весны. Человек привыкает ко всему. Один труп - катастрофа, два - трагедия. Три - уже рутина.

- Можно как-нибудь сделать так, чтобы это дело замять? - Денис с надеждой смотрит на Татьяну. Женщина качает головой: уже никак. Ты сильно виноват, Денис.

- Я понимаю, - опускает он голову. - Случайно получилось. Я ведь, вообще, человек неконфликтный.

«В чем я виноват?»

С точки зрения Дениса, до недавнего времени было даже неплохо. Скотомогильник, который он развел здесь, конечно, беспокоил жителей Половцева, но в меру. Всегда можно прийти, пригрозить нажаловаться на его беспредел куда следует и получить в награду за молчание: навоз, мясо, молоко. Словом, что попросят. Беда началась от того, что у Дениса попытались украсть электрогенератор. Он помешал. В отместку житель снял на камеру скандальное видео и выложил в ютуб.

Рабочее место пастуха.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Вчера они пришли поджигать меня. Облили маслом хибару. А почему они не пришли помочь? - спрашивает Денис. - Они же все видели.

На ферме нет электричества. Нет воды: чтобы напоить лошадь, приходится таскать ведра из колодца.

- Мне нужна помощь. Я не справляюсь один, - говорит Зло жалобно.

- А как же мама?

Его лицо принимает тревожное выражение.

Денис очень любит свою маму. О том, что она у него самая умная и красивая, в разговоре звучит постоянно. Мама закончила ветеринарный институт с красным дипломом. И ее ни в коем случае нельзя беспокоить - она одна, она болеет.

Чему учила мама

Увиденные нами живые и мертвые лошади Апокалипсиса — собственность мамы, Татьяны Евтушенко, и Дениса. Мама покупает, разводит, продает жеребят. Хорошие лошади дороги: 700-800 тысяч рублей. Но Евтушенко они достаются почти вчетверо дешевле. Конезаводчики покупают животных, покалеченных на конкуре и на бегах. «Был у нас конь, ему все зубы выбили, а так, хороший конь, офигенных кровей. За сто тысяч всего купили. Была лошадь с разрывом прямой кишки. Она тремя копытами в могиле стояла. А мы от нее двух жеребят получили… Или вот кобылица. На конкуре вкопали в препятствие, у неё ноги кривые. А так - отличная кобылица. Столько жеребят принесла. А потом мы ее еще и продали».

Своих лошадей Евтушенко держит на территории заводского свинарника.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Денис убежден: они делают хорошее дело. Разводить лошадей дорого, не прибыльно. Они — последние могикане. Подвижники. Популяризаторы. Нет, мама не живодер. Осуждать ведь все горазды. Какие же они живодеры, если в семье у них заведено:

- Мы никогда не убиваем лошадей. Не пристреливаем, не усыпляем, как некоторые. Они все умирают своей смертью.

В его голосе звучит гордость.

Как ты живешь?

Денис живет здесь же. Среди вони, смрада, в окружении трупов. Вроде как и не пахнет уже. Чем питается? У него курочки. Они живут с ним в пристройке. Вчера не выдержал. Надоил у козы стаканчик молока.

- Ты ведь умный человек, Денис, - говорит Татьяна. - У тебя не было желания найти себя где-то еще? Может быть, не на этой ферме?

Денис качает головой. Конечно, нет. Он с детства с лошадьми. Он все про них знает. Образования у него, правда, нет, но можно считать, что оно средне-специальное. Ему ведь мама с детства все показывала, рассказывала и всему учила. Сейчас он уберет все трупы и снова будет хорошо.

Денис рассказывает, как разделывает лошадей. Разрезает на куски. Хорошее мясо отдаёт собаке. Остальное — закапывает. Обязательно в навозную кучу.

- Я вам расскажу то, что никто никогда не расскажет, - откровенничает он. - Знаете, что самое важное на ферме? Навозная куча. У неё волшебные свойства. Там даже кость за полгода исчезает. Мне кажется, - он понижает голос до шепота, — если в навозную кучу закопать человека - он тоже исчезнет.

Денис смеется.

Мы возвращаемся по топкой и мягкой земле, покрытой толстым слоем навоза.

Продолжение следует