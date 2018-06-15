Британские строители в леопардовых платьях отстояли право на шорты

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-15T19:48:05+03:00

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Кирпичи. Отбойные молотки. Стройплощадка. Загорелые тела и короткие юбки. Это всё напоминает полный сексуальной экспрессии клип Бенни Бенасси “Satisfaction”. Но на стройке нет места романтике — только суровые будни рабочих, решивших бороться за свои права. В платьях и юбках.

В маленьком британском городке Чертси, в 40 км от Лондона, владельцы строительной компании запретили своим рабочим носить летом шорты, объясняя это требованиями техники безопасности. Теперь только джинсы, комбинезоны, брюки! И это несмотря на установившуюся в Великобритании очень теплую погоду в +26 градусов.

Переговоры трудящихся с непосредственным руководством не дали никаких результатов. Доводы, что, когда солнце припекает, работать в брюках неудобно, да и не гигиенично, услышаны не были. Ссылки на заявления Управления по охране труда Великобритании, что никаких запретов на ношение строителями шорт не существует, были встречены словами: «Так решил работодатель!».

Расстроенные каменщики, обескураженные решением начальства, стали даже задумываться о смене места работы. Но от массового увольнения их спасла схожая история, произошедшая в школе в графстве Оксфордшир. Там руководство учебного заведения запретило мальчикам ходить на уроки в шортах. Возмущенные ученики устроили акцию протеста - пришли в школу в юбках. В юбках-то им не запрещали! Мужественные мальчишки, несмотря на то, что были в юбках, потребовали от школьной администрации проводить гендерно-нейтральную политику. С таким аргументом руководство учебного заведения спорить не стало, признало ущемление прав и сдалось.

Воодушевленные этой историей строители из Чертси решили последовать примеру смелых школьников и заявились на стройплощадку в юбках и платьях, устроив настоящий показ мод. Одни позаимствовали наряды у жен, другие — закупились в местных супермаркетах.

«Мне мужики свистели вслед! - пожаловался один из строителей. - Со мной такого никогда не было. Ну от мужчин по крайней мере я такого прежде не слышал!».

«Жена решила, что я спятил, когда я с утра начал рыться в ее вещах и искать, что на меня налезет», - признался другой.

Строители даже спорили между собой: в чем удобнее работать — в юбке или платье. Но оказалось, что и так и так неудобно, совсем другое дело — в шортах.

Строители даже спорили между собой: в чем удобнее работать — в юбке или платье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Терпеть мучения рабочим долго не пришлось. Про их бунт написали британские СМИ. Спустя пару дней владельцы компании сдались и согласились разрешить шорты на стройке. С одним условием, что во время заливки бетона строители все-таки будут ходить в штанах.