ГЭК Китая поможет внедрить новые технологии в электросетевой комплекс России

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-15T19:08:30+03:00

В Москве провели переговоры руководители двух крупнейших отраслевых компаний мира

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Представители компании компании «Россети» и Государственной электросетевой компании Китая провели переговоры 15 июня в Москве. Встреча прошла на высшем уровне: российскую сторону представлял генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, ГЭК — Председатель Совета директоров ШУ Инбяо. Обсуждалось сотрудничество этих двух крупнейших электросетевых компаний мира.

Китайские партнеры могут помочь нам с цифровизацией электросетевого комплекса и внедрением в отрасль новых технологий энергопотребления. При этом обе стороны подчеркнули, что взаимодействие компаний будет взаимовыгодным за счет обмена техническими специалистами и программ обучения для персонала.

На встрече руководители «Россетей» и ГЭК еще раз подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.