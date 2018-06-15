2018-06-15T19:19:53+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом футбол и КНДР

Президент рассказал о переговорах с саудовским принцем и Си Цзинпином
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Нет никаких сомнений, что на состоявшемся в пятницу Совете безопасности среди прочих тем обсуждали и феерическую победу сборной России в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Хотя главным предметом разговора стало то, что происходило вокруг этой игры. Владимир Путин, проведший переговоры с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом сначала в Кремле, а затем и на стадионе "Лужники", рассказал об их итогах. Отдельно затрагивалась тема продолжения сделки ОПЕК+, которая тоже обсуждалась с принцем. Предыдущее соглашение позволило выправить мировые цены на нефть. Если оно будет продлено, это поможет дальнейшему росту стоимости важнейшего предмета экспорта и России, и Саудовской Аравии. И судя по тому, то Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд не слишком сильно накануне расстроился разгрому своей сборной, такое соглашение практически достигнуто.

Кроме этого Путин информировал участников совещания своей поездке на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае и своих контактах с зарубежными лидерами. Перед Совбезом Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзинпином, которому в этот день исполнилось 65 лет. Президента России поздравил друга Си с днем рождения, а в ответ получил поздравление с успешным стартом чемпионата мира. Лидеры обсудили встречу президента США с главой КНДР и ситуацию на Корейском полуострове в целом.

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