Тренер сборной Аргентины: "Мне кажется, что для Месси это будет последний Чемпионат мира"

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-15T20:11:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне матча Аргентина-Исландия на московском стадионе "Спартак" 15 июня прошла пресс-конференция главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

- У нас сильная команда, единые цели, за последние месяцы у нас была возможность отточить все приемы. Наша задача на Чемпионате мира показать, что мы самые сильные, - сказал главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Журналисты поинтересовались, определился ли тренер уже с составом на матч Аргентина-Исландия. Сампаоли сказал, что играть точно выйдет Лионель Месси и Ди Мария. Также он прокомментировал вопрос о том, будет ли этот Чемпионат мира для Лионеля последним.

- Месси находится в отличной форме, он готов к Чемпионату мира. Он хочет, чтобы его мечта здесь сбылась. Мне кажется, что это будет его последний Чемпионат мира, но решать Лионель будет сам, - сказал Хорхе Сампаоли.

Не обошлось и без вопросов о росте игроков Исландии.

- Да, у них рослые игроки, но мы тоже не будем из-за этого менять состав и стратегию. Также хотелось бы сказать, что у них преимущество не только в росте, они еще и хорошо играют, - сказал Хорхе Сампаоли.

Журналисты еще до начала пресс-конференции ожидали, что слово молвить будет и главный игрок сборной Лионель Месси. К слову, поэтому в Медиацентре возле стадиона "Спартак" собралось так много представителей СМИ. Были даже намеки, что фотографов не пустят, так как в зале всем желающим не хватит места, но все же пустили.

- Я не знаю, кто решает, кого пускать для общения с журналистами. Но вот сегодня Лионеля здесь нет, - прокомментировал главный тренер сборной.

Напомним, что утром у сборной Аргентины была открытая тренировка на базе в Бронницах, приблизительно в это же время пришла новость о доходах Лионеля Месси. Благодаря новому суперконтракту с "Барселоной" Месси впервые опередил Роналду в списке Forbes. По данным журнала, общий доход аргентинского нападающего - 111 млн долларов, в то время, как у Роналду - 108 млн долларов.

Самым неожиданным моментом пресс-конференции сборной Аргентины было увидеть маленьких деток - Морену и Кирилла. Журналистам объяснили, что именно они будут выводить на стадион "Спартак" игроков сборной Аргентины.

Морена и Кирилл будут выводить на стадион "Спартак" игроков сборной Аргентины.Фото: Алиса ТИТКО

- Кирилл Кордоба из России, его усыновила семья из Аргентины, а девочка Морена Сола у себя на родине играет в футбол в команде мальчиков. Но именно Кирилл и Морена по специальной программе, где участвуют 1273 ребенка из России и 135 - из-за рубежа, получили возможность вывести на поле лучших футболистов планеты, - рассказали в Медиацентре.