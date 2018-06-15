Какой он, футбольный болельщик?

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-15T21:44:45+03:00

Почти у каждого, кто оказался в четверг с 16:30 до 21:30 в этом районе Москвы, в кармане был смартфон

Изменить размер текста: A A

МТС провела статистическое исследование, дающее общее представление о предпочтениях абонентов, побывавших вечером 14 июня в московских Лужниках.

Гаджеты

Почти у каждого, кто оказался в четверг с 16:30 до 21:30 в этом районе Москвы, в кармане был смартфон. Зачастую это был смартфон с большой диагональю экрана (5,5 дюймов и больше) — концентрация таких гаджетов в Лужниках в этот вечер была существенно выше, чем в целом по Москве (35% против 14%).

Самой популярной маркой смартфонов вечера оказалась Apple. Доля пользователей iPhone в Лужниках в этот вечер оказалась более чем втрое выше, чем в целом по Москве, где наиболее популярными являются смартфоны Samsung. Как следствие, смартфоны за 40-60 тысяч рублей в Лужниках встречались втрое чаще, чем в остальной столице. Самым популярным смартфоном вечера в этом районе стал iPhone 7, ненамного опередивший iPhone X.

Соцсети и мессенджеры

В этот вечер в Лужниках люди намного активнее пользовались приложениями на своих гаджетах, делая прямые включения в 2,4 раза чаще по сравнению с обычным показателем для Москвы. Кроме того, заметно выросла активность пользователей в Instagram и мессенджерах, особенно в WhatsApp. К слову, WhatsApp использовало 80% людей, побывавших вечером 14 июня в Лужниках, тогда как обычно только 66% из них открывает это приложение в такие часы. Самой популярной социальной сетью оказалась Facebook.

Планы на вечер

Далеко не каждый торопился донести до дома то прекрасное настроение, с которым покидали Лужники наши соотечественники. Например, из числа москвичей ночью дома оказалось только 30%. Остальные, вероятно, пользуясь отличным поводом, предпочли сну прогулку или поездку по городу, бар или кафе, которых в ночное время в столице открыто в избытке.

Откуда приехали

Москвичей в Лужниках было абсолютное большинство — около 60%. Еще где-то 15% приехавших в тот вечер в Лужники живёт в Подмосковье и ближайших к столице крупных городах. Примерно столько же — 15% — прибыли из других стран. Не удивляет преобладание туристов из Саудовской Аравии (2,8%). Также в Лужниках было немало гостей из США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Перу.

Указанная статистика опирается на обобщенные обезличенные данные.