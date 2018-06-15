Криштиану Роналду получил в Испании тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 21:44 2018-06-15T21:51:26+03:00

Криштиану Роналду сначала все отрицал, но в итоге пошел на сделку с судьями. Фото: REUTERS

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Накануне первого матча на чемпионате мира по футболу 2018 в России лидер сборной Португалии Криштиану Роналду получил тюремный срок. По громкому делу об неуплате налогов ему присудили два года условно. Помимо этого, как пишет El Mundo, Роналду получил два года лишения свободы условно.

В результате завершившихся долгих разбирательств Роналду обязан будет выплатить 18,8 миллиона евро. Эта сумма - сокрытые с 2011 по 2014 годы выплаты и все штрафные суммы. Как говорится в материалах дела, Роналду в 2010 году благодаря созданной компании уклонился от налогов - ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам на сумму в 15 миллионов евро. Роналду, конечно же, все отрицал. На разбирательствах в июле прошлого года он заявил, что ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей. Но после разбирательств все точки над i были расставлены.

Отметим, что еще в мае речь шла о том, чтобы Роналду выплатил 28 миллионов евро в срок до 15 июня. Иначе - суд и восемь лет тюрьмы. Но после того, как португалец пошел на сделку со следствием, сумма претензий была снижена с 14,7 до 5,7 миллиона евро.

Роналду был включен в заявку на чемпионат мира по футболу. И вышел в стартовом составе Португалии в первой игре ЧМ-2018 против команды Испании. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию со стадиона в городе Сочи.