Лайма готовит дуэты с Киркоровым и Макаревичем

СЕГОДНЯ 22:33 2018-06-15T22:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

- Почему-то в последнее время артисты начинают бояться показать свои возможности и уходят от живого исполнения. Но на нашем фестивале поют вживую, и все музыканты отнеслись к этому с пониманием, - зазывает на рижское взморье гостей Лайма Вайкуле, обещая, что на ее фестивале объявлена война «фанере». Мол, только живой звук, никакого обмана.

Впрочем, Лайме можно верить. Эта стильная дива всегда делала на сцене выбор в пользу «живых» выступлений.

С 19 по 22 июля в концертном зале «Дзинтари» певица снова соберет друзей на своем фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018».

В этом году в Юрмалу приедет мощный десант российских звезд: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Лолита, Андрей Макаревич, оперная дива Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители и многие другие.

Филипп Киркоров и Лайма Вайкуле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Четыре незабываемых дня ждут нас в гостеприимной Юрмале, в месте, где многие нашли свои «вторые половинки». Днем - солнце и море, вечером - концерты в зале «Дзинтари». Ну и, конечно же, звездные вечеринки, - рассказал журналистам председатель оргкомитета фестиваля Александр Шенкман.

А сама Лайма поведала «акулам пера», что приготовила для поклонников сразу несколько дуэтов. Вайкуле споет с Киркоровым, Макаревичем и даже замахнется на оперу совместным выступлением с Хиблой Герзмавой.

Едет в гости к Лайме и группа Uma2rman.

Как оказалось, солистов группы Владимира и Сергея Кристовских связывают с Латвией родственные связи.

- Именно в Юрмале на железнодорожной станции «Пумпури» на съемках клипа «Налей мне!» Владимир узнал, что родной дедушка братьев - Владимир Кристовский (работавший под псевдонимом «Владимир Рапикис»), а также его брат - Леонид Кристовскис, были известными архитекторами и являются авторами ряда значительных монументов, установленных в 80-е годы в разных городах Латвии. Так дедушка Кристовских спроектировал монумент «Колос», долгое вместе находившийся в центре Адажи, а также вместе с братом стал автором известной декоративной скульптуры в Юрмале «Лачплесис побеждает дракона», - рассказали «КП» организаторы фестиваля.