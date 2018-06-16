«Я не боюсь смерти, я к ней готов»: Последние слова Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-16T01:30:28+03:00

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Около 30 лет знаменитый художник Никас Сафронов дружил с режиссером Станиславом Говорухиным. О встречах и последнем разговоре с мэтром Никас рассказал в интервью «КП».

- Никас, приносим вам наши соболезнования. Когда вы в последний раз видели Станислава Сергеевича?

- Дней 8-10 назад. Я был у него в гостях. Для меня было неожиданно увидеть Станислава Сергеевича с бородой, как у Робинзона Крузо. Он как раз только приехал из больницы, где ему сказали, что у него рак.

- Он только несколько дней назад узнал диагноз?

- До этого точный диагноз не назывался. Да и все его друзья лишних вопросов не задавали. Мы знали, что ему удалили одно легкое в Израиле. Там, с его слов, сделали не очень удачную операцию. Мол, тот момент, когда это было необходимо делать, начался Шаббат. Говорухин очень сетовал, что поехал на операцию за границу, говорил, что надо было обратиться к нашим врачам.

Поздравляли Говорухина все, от внуков до министра культуры Владимира Мединского. Фото: личный архив Никаса Сафронова.

- Это было этой зимой?

- В прошлом году, в начале зимы он проходил обследование в госпитале Вишневского, а уже позже поехал со своей женой Галиной Борисовной и медсестрой из больницы в санаторий в Барвихе. И там он находился в последние месяцы со специальным аппаратом, который поддерживал его самочувствие. Иногда у него возникали приступы кашля. Процесс восстановления шел сложно. Но все близкие надеялись, что болезнь в конце концов отступит.

29 марта в пансионате Слава отметил 82-летие. Приехало много друзей. Два дня его приходили поздравлять гости: от продюсера Рената Давлетьярова до министра культуры Владимира Мединского. Конечно же, приехали внуки.

- А почему Говорухин в последнее время жил в этом пансионате, а не дома?

- Там тишина, красивая природа, свежий воздух. Но самое главное - в санатории были медицинские работники - то есть люди, готовые ему помочь.

Галина Борисовна сказала, что Сергей Кириенко помог, договорился о скидке. Но и с этой скидкой за проживание и лечение Говорухин платил 350 тысяч рублей в месяц.

Как раз в эти дни заканчивался оплаченный период, но Говорухины больше не хотели никого беспокоить по поводу скидок. Галя сказала, что будет отдавать последние деньги, потому что Славе там нравится, ему комфортно. Из апартаментов, где никто не жил, Станиславу разрешили взять картины, которые ему понравились, и повесить у себя.

В основном это были пейзажи. Он ведь сам хорошо рисовал, имел даже свой стиль в живописи, достаточно вкусный. Слава очень хорошо разбирался в любых видах искусства, я уж не говорю про литературу. «Евгения Онегина» знал наизусть. Говорухин жил достаточно скромно. Но всегда в ресторане оставлял официантам большие чаевые. Он вообще с уважением относился к чужому труду. Обожал мужские и женские компании, но не для утех, а просто потому, что любил красивое общение, любил людей. Ему нравилось быть в обществе друзей. Он не мог сесть за стол один. Если знал, что кто-то из друзей к нему приедет на ужин, мог часами ждать, не притрагиваясь к еде. Однажды я договорился к нему в шесть часов заехать, а он был один в этот день, а я сильно опаздывал. Часов в десять он звонит мне: «Никас, ну, где ты, я ж голодный». Я говорю: «Как голодный, ты что, не ел?» Он: «Конечно, не ел, я ж тебя жду». И всегда это были не просто ужины, а творческие посиделки, разговоры об искусстве, живописи, литературе.

Ширвиндт, Говорухин, Сафронов. Фото: личный архив Никаса Сафронова.

- Он в последнее время обдумывал съемки какого-нибудь фильма?

- Я в марте этого года спросил: «У тебя какие планы, может, фильм какой-то готовишь?» Он сказал: «Пока нет, хочу отдохнуть, подумать, собраться с мыслями, а там посмотрим».

Я дружил с уже около 20 лет и не мог понять, как он ко мне относится и вот однажды он выпустил очередную книгу. Я попросил ее мне подписать. И вдруг Слава пишет: «Нежнейшему моему другу Никасу Сафронову с величайшим уважением и любовью». Я был тронут, не ожидал, что он так ко мне трогательно относится. Он был замечательный друг, прекрасный шахматист! Я очень жалел, что плохо играю в шахматы, не могу составить ему компанию. Любил и хорошо играл в бильярд. У Станислава Сергеевича была учительница по бильярду Настя. Он попросил ее и меня обучить, чтобы я вместе с ним играл в бильярд. Я понимал, что мне долго нужно обучаться, чтобы приблизиться к его уровню, поэтому как-то не особенно и рвался. Безусловно, Слава был всесторонне развитым человеком, красивым, мужественным. Никогда не жаловался на свои болячки.

- Он так и не бросил курить? Невозможно его без трубки представить.

- Нет, бросил полгода назад. Еще два года назад, когда он лежал на профилактике в больнице, ему запретили курить, а я нечаянно нашел у него сигареты. В этот момент зашла медсестра и Слава разозлился на меня, что я раскрыл его секрет. Но у него гнев переходил быстро в милость, потому что он долго не мог фиксировать на чем-то обиду. Правда, в последнее время сетовал, что его сосед по Крекшино построил высокий дом на соседнем участке и перекрыл ему панораму очень красивого поля, за которым был лес. Говорухин пытался с ним поговорить и даже хотел, чтобы тот продал ему участок, но сосед не согласился. Галя и Слава любили свой дом. У него на втором этаже был кабинет и небольшая мастерская, где он рисовал, размышлял, делал эскизы для фильмов своих.

- Он чувствовал, что уходит?

- Да. В тот день, когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что в больнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от рака метастазы уже распространяются по всему организму. Он тогда философски и мужественно принял свою болезнь, сказав мне: «Я не боюсь смерти. Я готов к ней». Это были его последние слова. Я стал его успокаивать, говорить, что вот Иосиф Давыдович Кобзон живет с такой же болезнью и мужественно борется с ней долгие годы. Он очень уважал Иосифа Давыдовича и его жену Нелли, они много лет дружили близко. Они каждый день в период болезни звонили Говорухину, спрашивали о здоровье, постоянно навещали. Для Славы общение с Кобзоном было каким-то таким спасательным кругом, надеждой, что болезнь можно победить.

Отдельно хочу сказать про жену Славы Галину Борисовну. Это невероятно красивая и преданная жена, друг и, может быть, единственная женщина, которая могла счастливо жить с этим непростым, но очень обаятельным глубоким человеком. Он легенда, он гений, а жить с гением всегда очень сложно, но она подобрала к нему за долгие годы все необходимые ключи, принимала его таким, какой он есть, бесконечно любила его. И он также обожал и любил ее. Галечка, конечно, очень мужественный человек, она с ним прожила разные периоды, тяжелые моменты, когда ему было плохо. Он, великий мастер, но в быту порой был словно ребенок, нуждался, чтобы рядом с ним был именно такой человек, как она. Без Гали его жизнь была бы совсем другой. И он, конечно бы, не прожил столько. Она принимала стоически все его победы и невзгоды. И в 80-х, и в 90-х, и в 2000-х годах она всегда была рядом и никогда не кичилась, что ее муж - Говорухин. Отдавала себя полностью любимому человеку, будучи при этом и сама очень яркой и необыкновенно талантливой женщиной.

"Слава сказал: «Красивый рисунок». Фото: личный архив Никаса Сафронова.

- Вы рисовали Говорухина?

- Да, где-то год назад. Когда я закончил графический рисунок, Слава сказал: «Красивый рисунок». Позже, когда я написал живописный портрет, он сказал: «Я здесь какой-то мрачный, грустный. Ведь я же другой». Я пообещал, что переделаю его. «Ну, посмотрим», - ответил он.

Знаете, некоторые удивлялись, что нас связывает. Ну, вроде разные совершенно люди, но нас объединяла любовь к жизни, уважение к профессионализму друг друга. Он меня ценил как художника, я его - как человека неординарного, режиссера, сценариста, художника. Для меня он был как учитель. Учитель словесности, учитель поведения, этики. Он никогда не сплетничал, не оговаривал людей, особенно друзей.

Может быть, не все в его окружении меня в начале принимали, но он с Галей сделал так, что его друзья стали относиться ко мне с вниманием, с уважением к моему творчеству, за что я им тоже очень благодарен. А к Славе и Гале приезжали все, кто является сегодня знаковыми людьми. Слава со всеми находил общий язык. Хотя он никогда ни перед кем не лебезил, ни под кого не подстраивался, никому не угождал. Он вообще уважал людей и они отвечали ему тем же. Когда пару лет назад он хотел уйти из Думы, его президент не отпустил, попросил остаться. Он Говорухина очень уважал, считал своим другом. А еще, самое удивительное, что у Славы был близкий друг, Владимир Высоцкий, который ушел в 1980 году, как раз в первый день, когда начинались Олимпийский игры. И Слава тоже ушел в первый день, когда начался Чемпионат мира по футболу. Такое вот совпадение.

Портрет Говорухина работы Никаса Сафронова. Фото: личный архив Никаса Сафронова.

Это невосполнимая утрата для России, для мира, для друзей и близких. Ушел пласт, ушел такой монстр искусства – на уровне Феллини. Ушла часть истории. Один из последних великих режиссеров 20 и 21 века. И таких уже не будет. Мы все осиротели.

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- Я знаю, что вы всем отказали, и все плачут.

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Галина Говорухина, супруга классика: Я Славу люблю так, что мне и 50 лет с ним мало...

- Знаете, я думаю, это тоже все на небесах расписано. Господь Бог, если хочет наградить человека, он дает ему великую любовь. Это что-то свыше, такое какое-то чувство необыкновенное. Я говорю сейчас только за себя. Я не знаю про него ничего, не могу сказать вам. А вот меня Господь Бог наградил этим чувством любви необыкновенной. А потом он еще такой человек. Вот, например. Я как жена свидетельствую, у нас в доме такая атмосфера... – кошки, собаки, уютно. Ведь Слава же дома – это валенки, если холодно, халат. И с ним всегда интересно, не скучно (подробности)

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