Ректору Тимирязевской академии Галине Золиной присудили звание Почетного доктора КазНАУ
Ректор Тимирязевской академии Галина Золина удостоена звания Почетного доктора КазНАУ. Заслуги руководителя главного аграрного вуза России были отмечены на заседании Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ в Алматы. Ученый совет Казахстанского национального аграрного университета присвоил Галине Дмитриевне звание Почетного доктора, отметив таким образом вклад ректора Тимирязевской академии в развитие образования в области сельского хозяйства на постсоветском пространстве.
Совет ректоров ведущих аграрных вузов СНГ был создан в 2003 году. Он координирует работу по повышению квалификации и переподготовке кадров, а так же организации взаимодействия учебно-методических объединений ведущих аграрных вузов СНГ. В Алматы съехались руководители более 20 вузов из 10 стран СНГ. В заседании, которое прошло на базе Казахстанского национального аграрного университета, также принимали участие руководители госструктур Казахстана, ученые и представители агробизнеса.
Галина Золина рассказала коллегам о Программе стратегического развития РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, главная цель которой - создание научно-образовательного центра мирового уровня. Тимирязевская академия планомерно укрепляет свои позиции ведущего аграрного вуза на постсоветском пространстве. Университет является базовой организацией СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования. Этот статус был присвоен вузу в 2009 году главами правительств стран СНГ.
В ходе заседания ректор Тимирязевской академии предложила создать «Агролигу СНГ», которая реализовывала бы двойные магистерские программы, а также проводить дистанционные курсы повышения квалификации в форме вебинаров.
Галина Золина пригласила студентов-аграриев со всего СНГ в Москву: с 25 июня по 4 июля в столице России пройдет летняя школа на тему «Пути повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве».
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