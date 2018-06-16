Ректору Тимирязевской академии Галине Золиной присудили звание Почетного доктора КазНАУ

СЕГОДНЯ 01:20 2018-06-16T01:32:19+03:00

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Ректор Тимирязевской академии Галина Золина удостоена звания Почетного доктора КазНАУ. Заслуги руководителя главного аграрного вуза России были отмечены на заседании Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ в Алматы. Ученый совет Казахстанского национального аграрного университета присвоил Галине Дмитриевне звание Почетного доктора, отметив таким образом вклад ректора Тимирязевской академии в развитие образования в области сельского хозяйства на постсоветском пространстве.

Совет ректоров ведущих аграрных вузов СНГ был создан в 2003 году. Он координирует работу по повышению квалификации и переподготовке кадров, а так же организации взаимодействия учебно-методических объединений ведущих аграрных вузов СНГ. В Алматы съехались руководители более 20 вузов из 10 стран СНГ. В заседании, которое прошло на базе Казахстанского национального аграрного университета, также принимали участие руководители госструктур Казахстана, ученые и представители агробизнеса.

Галина Золина рассказала коллегам о Программе стратегического развития РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, главная цель которой - создание научно-образовательного центра мирового уровня. Тимирязевская академия планомерно укрепляет свои позиции ведущего аграрного вуза на постсоветском пространстве. Университет является базовой организацией СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования. Этот статус был присвоен вузу в 2009 году главами правительств стран СНГ.

В ходе заседания ректор Тимирязевской академии предложила создать «Агролигу СНГ», которая реализовывала бы двойные магистерские программы, а также проводить дистанционные курсы повышения квалификации в форме вебинаров.

Галина Золина пригласила студентов-аграриев со всего СНГ в Москву: с 25 июня по 4 июля в столице России пройдет летняя школа на тему «Пути повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве».