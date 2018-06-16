2018-06-16T02:20:53+03:00
Звезды

Пятимесячный сын Дмитрия Маликова снялся в своем первом клипе

Счастливый отец поделился с поклонниками кадром со съемок [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой 24 января стали родителями во второй раз.Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой 24 января стали родителями во второй раз.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Сын Дмитрия Маликова появился на свет всего пять месяцев назад – и уже снимается в первом в своей жизни видеоклипе. Певец и его супруга долгое время не могли решить, как им назвать мальчика, пока, наконец, не выбрали ему необычное имя – Марк. И вот теперь маленький Марк появился на съемочной площадке, чтобы сняться в новом музыкальном видео своего папы.

Дмитрий Маликов решил снять сына в клипе на песню «Последний романтик». В своем Инстаграме 48-летний артист поделился трогательной фотографией, сделанной на съемочной площадке: Дмитрий держит на руках одетого в комбинезончик малыша, нежно прижимая его к груди.

- Кадр из клипа «Последний романтик», — подписал снимок Маликов.

dmitriy_malikovdmitriy_malikov
Кадр из клипа #последнийромантик #ценитемоменты #ценитедругдруга #ценитежизнь
26299 отметок «Нравится»221 комментариевInstagram

Поклонники в комментариях не преминули отметить, как трогательно артист смотрится с сыном на руках. «Дима, ты самый лучший молодой папа и красавец мужчина в полном расцвете сил. Береги себя, ты нужен своей семье, своим детям», «Как вам к лицу отцовство!!! Просто восхитительное фото, умилительное, нежное, искреннее, чистое», «Дмитрий, ты такой трогательный с долгожданным сыном», - пишут фолловеры артиста.

Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга: малыша звездной пары выносила и родила суррогатная мать. Елена признавалась, что они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Звездная пара не зря хотела избежать огласки, ведь наряду с поздравлениями и пожеланиями счастья в адрес новоиспеченых родителей в соцсетях порой летят довольно обидные реплики. В комментариях обсуждают позднее материнство Елены (супруге музыканта 55 лет, она старше мужа на 7 лет – Ред.) и тот факт, что ребенка Маликовых выносила и родила суррогатная мама. Всем недоброжелателям Елена ответила через Инстаграм. Супруга артиста посоветовала критикам не оглядываться на возраст и не бояться цифр в паспорте, а просто жить и наслаждаться каждым днем – так, как это делают они с Димой. Рождение малыша принесло в их дом огромное счастье, и сейчас у пары началась новая жизнь.

- Можно по разному относиться к жизни и к возрасту - раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... – написала Елена Маликова. - Но есть и другой путь - просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и , наконец , не заглядывать в свой паспорт- ничего там нового и интересного нет.

Напомним, Дмитрий и Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Самые неожиданные звёздные болельщики: как поддерживали российскую сборную Николай Басков, Денис Мацуев, Данила Козловский и Алла Пугачева
Примадонна смотрела матч в замке, Киркоров сообщал зрителям счёт на своём концерте, а Басков болел за сборную на трибунах
Новости 24
В Госдуме предлагают приравнять апартаменты к жилью
СМИ: Трамп заявил Макрону на G7, что все террористы в Париже
Набиуллина нашла плюсы в повышении пенсионного возраста
Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны для медицинских целей
Россия сократила объем вложений в бонды США почти в два раза
СБУ разослала провайдерам список из 181 сайта для блокирования на Украине
Мультсериал "Рик и Морти" выйдет раньше, чем ожидалось
McDonald's в Великобритании заменит пластиковые соломинки бумажными
ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции
«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова
На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве
Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин
Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта
Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского
В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом
Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы