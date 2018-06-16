Пятимесячный сын Дмитрия Маликова снялся в своем первом клипе

СЕГОДНЯ 02:15 2018-06-16T02:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сын Дмитрия Маликова появился на свет всего пять месяцев назад – и уже снимается в первом в своей жизни видеоклипе. Певец и его супруга долгое время не могли решить, как им назвать мальчика, пока, наконец, не выбрали ему необычное имя – Марк. И вот теперь маленький Марк появился на съемочной площадке, чтобы сняться в новом музыкальном видео своего папы.

Дмитрий Маликов решил снять сына в клипе на песню «Последний романтик». В своем Инстаграме 48-летний артист поделился трогательной фотографией, сделанной на съемочной площадке: Дмитрий держит на руках одетого в комбинезончик малыша, нежно прижимая его к груди.

- Кадр из клипа «Последний романтик», — подписал снимок Маликов.

dmitriy_malikov Кадр из клипа #последнийромантик #ценитемоменты #ценитедругдруга #ценитежизнь

Поклонники в комментариях не преминули отметить, как трогательно артист смотрится с сыном на руках. «Дима, ты самый лучший молодой папа и красавец мужчина в полном расцвете сил. Береги себя, ты нужен своей семье, своим детям», «Как вам к лицу отцовство!!! Просто восхитительное фото, умилительное, нежное, искреннее, чистое», «Дмитрий, ты такой трогательный с долгожданным сыном», - пишут фолловеры артиста.

Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга: малыша звездной пары выносила и родила суррогатная мать. Елена признавалась, что они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Звездная пара не зря хотела избежать огласки, ведь наряду с поздравлениями и пожеланиями счастья в адрес новоиспеченых родителей в соцсетях порой летят довольно обидные реплики. В комментариях обсуждают позднее материнство Елены (супруге музыканта 55 лет, она старше мужа на 7 лет – Ред.) и тот факт, что ребенка Маликовых выносила и родила суррогатная мама. Всем недоброжелателям Елена ответила через Инстаграм. Супруга артиста посоветовала критикам не оглядываться на возраст и не бояться цифр в паспорте, а просто жить и наслаждаться каждым днем – так, как это делают они с Димой. Рождение малыша принесло в их дом огромное счастье, и сейчас у пары началась новая жизнь.

- Можно по разному относиться к жизни и к возрасту - раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... – написала Елена Маликова. - Но есть и другой путь - просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и , наконец , не заглядывать в свой паспорт- ничего там нового и интересного нет.

Напомним, Дмитрий и Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.