Генеральная уборка: Студенты очистили территорию Тимирязевского пруда

СЕГОДНЯ 00:55 2018-06-18T01:10:24+03:00

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Студенты Тимирязевской академии в минувшие выходные провели генеральную уборку территории Нижнего Фермского пруда. В экологической акции приняли участие члены студотрядов «Восход», «Огонек», «Синогер», «Столица», «Имени И. А. Будзко», а также активисты добровольной пожарной дружины РГАУ-МСХА и гид-центра «Campus». Ребята очистили от мусора, досок, бревен и веток берега одного из самых красивых тимирязевских прудов. За несколько часов работы участники субботника заполнили мусором целый грузовик. Нижнефермский пруд - любимое место отдыха студентов, семей преподавателей и жителей окрестных домов, снова радует отдыхающих ухоженностью и чистотой.

Ребята собирали мусор на берегу и окружающей пруд территории. Фото: timacad.ru

- В самом разгаре сессия, зачеты и экзамены идут один за другим, любая минута у студента на счету, - говорит комиссар штаба студенческих отрядов Тимирязевки Александр Кропивницкий. – Но активисты показали свою гражданскую позицию и дружно вышли на субботник. Это характерная черта тимирязевцев – сообща выполнять любую работу и вместе двигаться к намеченным целям.

В Тимирязевской академии бережное отношение к природе у студентов воспитывают с первого курса. Такие экологические акции носят регулярный характер: учащиеся РГАУ-МСХА выходят на субботники и очищают от мусора прилегающий к академии Тимирязевский парк.

За несколько часов участники субботника набрали целый грузовик мусора. Фото: timacad.ru