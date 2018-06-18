Болельщиков призвали брать бездомных животных в России

СЕГОДНЯ 08:30 2018-06-18T08:32:05+03:00

Завести четвероногого друга можно будет в 11 городах проведения Чемпионата Мира по футболу

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Благотворительный фонд "Ника" запустил акцию, в ходе которой футбольные болельщики смогут взять себе животных из российских приютов. Она получила название "Найди в России друга!". Посетители Чемпионата мира по футболу могут выбрать себе питомца онлайн на сайте BeFriendRussia и забрать его в одном из 11 городов проведения мундиаля.

Певец Родион ГазмановФото: Предоставлено рекламодателем

Животных тщательно готовят к новой жизни: оформляют все необходимые документы, проводят вакцинацию и чипируют.

Акцию уже поддержали многие российские знаменитости, в числе которых футболист Дмитрий Сычев, актер Михаил Тарабукин, певец Родион Газманов, телеведущие Елена Усанова, Маргарита Митрофанова и Мария Ивакова, а режиссер Илья Найшуллер снял короткометражный фильм для "Ники".

НАЙДИ В РОССИИ ДРУГА.Благотворительный фонд помощи бездомным животным Ника запустил международную инициативу

Сделать пожертвование на подготовку животных и рекламную кампанию можно на краудфандинговом сайте Indiegogo.

В социальных сетях также был запущен челлендж. Пользователи могут выставить свои фотографии в образе собаки с хэштегом #BeFriend.