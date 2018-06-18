Болельщиков призвали брать бездомных животных в России
Благотворительный фонд "Ника" запустил акцию, в ходе которой футбольные болельщики смогут взять себе животных из российских приютов. Она получила название "Найди в России друга!". Посетители Чемпионата мира по футболу могут выбрать себе питомца онлайн на сайте BeFriendRussia и забрать его в одном из 11 городов проведения мундиаля.
Певец Родион ГазмановФото: Предоставлено рекламодателем
Животных тщательно готовят к новой жизни: оформляют все необходимые документы, проводят вакцинацию и чипируют.
Акцию уже поддержали многие российские знаменитости, в числе которых футболист Дмитрий Сычев, актер Михаил Тарабукин, певец Родион Газманов, телеведущие Елена Усанова, Маргарита Митрофанова и Мария Ивакова, а режиссер Илья Найшуллер снял короткометражный фильм для "Ники".
НАЙДИ В РОССИИ ДРУГА.Благотворительный фонд помощи бездомным животным Ника запустил международную инициативу
Сделать пожертвование на подготовку животных и рекламную кампанию можно на краудфандинговом сайте Indiegogo.
В социальных сетях также был запущен челлендж. Пользователи могут выставить свои фотографии в образе собаки с хэштегом #BeFriend.