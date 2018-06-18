2018-06-18T10:54:21+03:00
Наши права и льготы

На сколько выросли минимальные социальные пособия в России

С мая в нашей стране увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а к нему привязаны минимальные размеры ряда пособий, которые получают работающие граждане из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна НИКОЛАЕВА
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На сколько выросли такие выплаты и кого это коснется, поясняют эксперты Фонда.

- С 1 мая МРОТ составляет 11 163 руб. Это значит, что увеличится минимальный размер выплат по листку нетрудоспособности. Напомним, на основе этого документа выплачиваются как больничные (пособие по временной нетрудоспособности), так и декретные (пособие по беременности и родам). Оба пособия в минимальном размере получают те, кто за последние два года перед годом болезни или декрета (то есть на сегодня речь идет о 2016 и 2017 годах) не имел заработка по трудовому договору либо если этот заработок был очень низким. В любом случае, как говорит закон, если средний заработок, исходя из которого рассчитываются больничные и декретные, оказался ниже МРОТ, то пособия назначаются исходя из минимального размера оплаты труда.

- Соответственно с учетом роста МРОТ минимальная выплата по больничному за 31 день болезни при стаже 8 и более лет теперь составит 11 377 руб.

- Минимальное пособие по беременности и родам за 140 календарных дней декретного отпуска вырастет почти на 8 тыс. руб. и составит 51 380 руб. При осложненных родах минимальная выплата увеличится до 57 252 руб., при многоплодной беременности - до 71 198 руб.

- Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком остался прежним - с 1 февраля 2018 года он составляет 3142,33 руб. по уходу за первым ребенком и 6284,65 руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Рост МРОТ скажется на размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, если средний заработок для его расчета (за предыдущие два года) оказался ниже МРОТ или заработка не было вообще. В такой ситуации минимальная выплата составит 4465,2 руб. в месяц. Эта расчетная сумма, при исчислении пособия из МРОТ, относится только к первому ребенку.

Важно: все перечисленные увеличения пособий коснутся тех, кто ушел на больничный, в декрет или оформил отпуск по уходу за ребенком после вступления в силу закона о повышении МРОТ, то есть после 1 мая 2018 года.

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