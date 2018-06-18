2018-06-18T13:06:17+03:00
Телевизор

Кому «Волна», кому мать родна

Нам покажут конкурс «Детская Новая волна»-2018
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Победительница второго сезона вокального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.Победительница второго сезона вокального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.
Изменить размер текста:

В советское время каждый школьник мечтал оказаться в расположенном на берегу Черного моря пионерском лагере «Артек», ведь там отдыхали самые талантливые дети страны. С тех пор, в принципе, ничего не изменилось - самые талантливые по-прежнему стремятся в «Артек», а все потому, что здесь ежегодно проходит международный конкурс молодых исполнителей «Детская Новая волна».

На черноморском побережье в этом году выступали юные артисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины и России. От нашей страны на состязание отправились несколько артистов, в том числе и победительница второго сезона вокального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова. Решали судьбу участников члены жюри - Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Игорь Крутой, возглавивший судейскую коллегию.

Посмотрев телеверсию конкурса, мы узнаем, кто занял первые три места и кому достался приз зрительских симпатий.

НТВ, «Детская Новая волна», 23 июня, 20.00

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Минтранс разрешит съемку метро, на запретит электронные сигареты в подземке
Вход в Парк Горького будет закрыт на два дня
Песков: Еще рано говорить о позиции Путина относительно повышения пенсионного возраста
Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»
В США, уходя от погони, погибли пять незаконных мигрантов
Санкции в отношении Крыма и Севастополя со стороны ЕС продлены
«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»
Ученые: пережитый стресс способствует ускоренному развитию мозга ребенка
«Тревога вслед уходящему поезду»: В ГД прокомментировали слова депутата Рады о скорой катастрофе на Украине
В результате землетрясения в Японии пострадали 200 человек
Порошенко: Киев создаст в ЕС международную группу по противодействию «Северному потоку-2»
Российские военные доставили гуманитарную помощь в православный монастырь под Дамаском
СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса