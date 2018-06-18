Кому «Волна», кому мать родна

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-18T13:06:17+03:00

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В советское время каждый школьник мечтал оказаться в расположенном на берегу Черного моря пионерском лагере «Артек», ведь там отдыхали самые талантливые дети страны. С тех пор, в принципе, ничего не изменилось - самые талантливые по-прежнему стремятся в «Артек», а все потому, что здесь ежегодно проходит международный конкурс молодых исполнителей «Детская Новая волна».

На черноморском побережье в этом году выступали юные артисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины и России. От нашей страны на состязание отправились несколько артистов, в том числе и победительница второго сезона вокального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова. Решали судьбу участников члены жюри - Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и Игорь Крутой, возглавивший судейскую коллегию.

Посмотрев телеверсию конкурса, мы узнаем, кто занял первые три места и кому достался приз зрительских симпатий.

НТВ, «Детская Новая волна», 23 июня, 20.00