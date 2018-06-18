Позови меня с совой

СЕГОДНЯ 13:11 2018-06-18T13:11:42+03:00

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В летней серии дела у знатоков не клеятся - в четырех играх эрудиты победили лишь дважды, причем каждая из побед далась членам клуба с большим трудом. Впрочем, команду Балаша Касумова, которой выпала честь играть в летней серии последней, все это не должно волновать, ведь по правилам победу в серии (и, соответсвенно, путевку в зимнюю серию) получит та дружина знатоков, которая выиграет последней. Разумеется, шестерка Касумова имеет преимущество перед соперниками в лице команды Алены Повышевой (именно она попадет в зимнюю серию в случае поражений Балаша и его подопечных). Но преимущество это касумовский секстет получил благодаря своему высокому рейтингу.

То, что Касумов и Ко котируются столь высоко, объясняется регалиями ее участников. 24 июня за стол сядут Михаил Скипский, Дмитрий Авдеенко и Елизавета Овдеенко, каждый из которых является двукратным обладателем Хрустальной совы. Также сыграет Юлия Лазарева, у которой Хрустальных сов еще больше - три. Ну а у капитана титулов хватит на всю команду: бакинец Балаш Касумов владеет не только Бриллиантовой и Хрустальной совами, но и званием «Лучший капитан Клуба».

Первый канал, «Что? Где? Когда?», 24 июня, 23:00