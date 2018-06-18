The New York Times: жители Солсбери стали сомневаться в причастности России к «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T15:24:14+03:00

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Версия британских властей о том, что случилось в Солсбери изначально была неубедительна. Но теперь в ней разочаровались и сами англичане. Об этом пишет газета The New York Times. Там отмечают, что местные жители уже сомневаются, что к инциденту причастна Россия.

Ведь до сих пор не было предоставлено ни единого доказательства. Более того, с момента сообщений об отравлении никто так и не видел Сергея Скрипаля. А его дочь выступила перед камерами лишь раз, произнеся несколько заученных фраз из засекреченного места. Еще больше люди волнуются за отравленного полицейского (он якобы пострадал от нервно-паралитического газа, пытаясь помочь Скрипалям). С тех пор, как его выписали из больницы, он не появлялся на публике.

«45-летняя жительница Солсбери по имени Лиза Кэри уверена, что президент России, которого Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, никогда бы не стал заказывать убийство накануне выборов и Чемпионата мира», - пишет журналист New York Times Эллен Барри. «Путин не глупый человек», - приводит слова женщины американское издание. «Если бы он хотел кого-то убить, то они были бы уже мертвы. Кто-то его подставил».

Мэтью Дин - другой британец, опрошенный журналистом, - рассказал, что Лондон все еще не ответил ни на один вопрос по этому делу.

И такие настроения, подчеркивает автор статьи, царят по всему Солсбери - «старому и консервативному городу, жители которого старше, чем в среднем по стране, и среди которых большое количество бывших военных».

Корреспондент NYT добавляет, что в целом отношение к «делу Скрипалей» в Великобритании разное, как и отношение к самой британской власти. Англичане доверяют ей больше, чего нельзя сказать о шотландцах, ирландцах, валлийцах и потомках беженцев из Восточной Европы.

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Отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль выписан из окружной больницы города.

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на медиков.

Напомним, что 4 марта 2018 года 66-летний бртанский шпион и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Обоих в бессознательном состоянии обнаружили около торгового центра в британском городе Солсбери. (подробности)