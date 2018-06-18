2018-06-18T14:09:07+03:00
Политика

Депутат Рады: Украина может потерять Карпаты

Вадим Рабинович рассказал, чем грозит незалежной финансовая помощь Европы
Александр КОЦsashakots@sashakots
Поделиться:
Комментарии: comments8
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Странно, но крик души парламентария Верховной Рады не нашел отклика в украинских СМИ. Обложки их сайтов не бьют тревогу, редакции не созывают круглые столы и в новостной повестке откровение депутата находится где-то между ограничениями движения в Киеве и выпавшим из поезда военнослужащим. А между тем, лидер партии «За жизнь» рисует апокалиптические картины будущего Украины.

- У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа, - предупреждает Вадим рабинович. - Сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат.

Речь, конечно, не о географии, а об экологии и национальном достоянии. И об отношении «западных партнеров», разумеется. А оно похоже на отношение циничного хозяина к малоразвитой колонии, которая существует только для того, чтобы ее доить. Зачем рубить свой лес, если под боком есть донор, 17 процентов территории которого этот лес и занимает. Лес в обмен на продовольствие...

А ведь мораторий на экспорт кругляка был едва ли не единственным самостоятельным решением действующей власти. И именно поэтому оно не нашло понимания у «европейских друзей». К слову, они также требуют отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. И если Киев пойдет на это, то Украина начнет продавать себя по кускам под видом западных инвестиций. Впрочем, Рабинович считает, что это еще полбеды. Фактически незалежная уже загнала себя в финансовую ловушку, из которой выход только один. И он - не из приятных.

- До конца 2018 года Украине необходимо выплатить по долгам 12,5 миллиардов долларов, в 2019-м году – 12,1 миллиард, а до конца 2020 года – еще 10,2 миллиардов. Всего мы должны 117 миллиардов долларов! - считает Вадим Рабинович. - Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Украина не в состоянии вернуть эти деньги.

Единственный выход для Украины - дефолт, считает депутат Верховной Рады. И говорит он это, заметьте, в эфире не российского, а украинского телевидения. Так и до дела по статье «госизмена» недалеко. Не для депутата, так для главного редактора канала.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр КОЦ

 
Читайте также
Диверсификация нормальная и по-украински: За газом из «Турецкого потока» страны уже выстраиваются в очередь
Постоянная спекуляция про «диверсификацию газовых поставок», альтернативные источники получения газа и «газовую незалежность» от России сыграли с Киевом злую шутку
Эдуард Басурин: Мне интересно, когда же украинцы скажут: «Раз у нас все плохо из-за войны, так может, пора ее оканчивать?»
«Комсомолке» показалось мало военных сводок от Эдуарда Басурина, и в эксклюзивном интервью мы попытались выведать все секреты от замкомандующего Корпусом Минобороны Республики
Новости 24
Первый президент Украины заявил, что Киев должен учитывать мнение Донбасса
Синоптики прогнозируют, что понедельник станет самым теплым днем года в Москве
Скончался продюсер фильма «Лицо со шрамом» Мартин Бергман
В Польше туристический автобус упал в кювет
Глава Минтруда: В ближайшие годы пенсии в России могу вырасти на 8-10% в реальном выражении
Роспотребнадзор сообщил о заражении корью в 28 странах Европы
Песков: Противодействие проекту «Северный поток-2» нарушает нормы свободной конкуренции
Минтранс разрешит съемку метро, на запретит электронные сигареты в подземке
Вход в Парк Горького будет закрыт на два дня
Песков: Еще рано говорить о позиции Путина относительно повышения пенсионного возраста
Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»
В США, уходя от погони, погибли пять незаконных мигрантов
Санкции в отношении Крыма и Севастополя со стороны ЕС продлены
«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»
Ученые: пережитый стресс способствует ускоренному развитию мозга ребенка
«Тревога вслед уходящему поезду»: В ГД прокомментировали слова депутата Рады о скорой катастрофе на Украине
В результате землетрясения в Японии пострадали 200 человек
Порошенко: Киев создаст в ЕС международную группу по противодействию «Северному потоку-2»
Российские военные доставили гуманитарную помощь в православный монастырь под Дамаском
СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса