Депутат Рады: Украина может потерять Карпаты

СЕГОДНЯ 13:40 2018-06-18T14:09:07+03:00

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Странно, но крик души парламентария Верховной Рады не нашел отклика в украинских СМИ. Обложки их сайтов не бьют тревогу, редакции не созывают круглые столы и в новостной повестке откровение депутата находится где-то между ограничениями движения в Киеве и выпавшим из поезда военнослужащим. А между тем, лидер партии «За жизнь» рисует апокалиптические картины будущего Украины.

- У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа, - предупреждает Вадим рабинович. - Сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат.

Речь, конечно, не о географии, а об экологии и национальном достоянии. И об отношении «западных партнеров», разумеется. А оно похоже на отношение циничного хозяина к малоразвитой колонии, которая существует только для того, чтобы ее доить. Зачем рубить свой лес, если под боком есть донор, 17 процентов территории которого этот лес и занимает. Лес в обмен на продовольствие...

А ведь мораторий на экспорт кругляка был едва ли не единственным самостоятельным решением действующей власти. И именно поэтому оно не нашло понимания у «европейских друзей». К слову, они также требуют отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. И если Киев пойдет на это, то Украина начнет продавать себя по кускам под видом западных инвестиций. Впрочем, Рабинович считает, что это еще полбеды. Фактически незалежная уже загнала себя в финансовую ловушку, из которой выход только один. И он - не из приятных.

- До конца 2018 года Украине необходимо выплатить по долгам 12,5 миллиардов долларов, в 2019-м году – 12,1 миллиард, а до конца 2020 года – еще 10,2 миллиардов. Всего мы должны 117 миллиардов долларов! - считает Вадим Рабинович. - Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Украина не в состоянии вернуть эти деньги.

Единственный выход для Украины - дефолт, считает депутат Верховной Рады. И говорит он это, заметьте, в эфире не российского, а украинского телевидения. Так и до дела по статье «госизмена» недалеко. Не для депутата, так для главного редактора канала.