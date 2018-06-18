Реформа военных кафедр в вузах: студент станет офицером или сержантом запаса?

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-18T15:38:08+03:00

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Военные кафедры заменят военными учебными центрами (ВУЦ). Зачем это делается?

Сейчас в университетах боевая подготовка студентов идет в разных формах: в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения.

Минобороны решило создать единую для вузов унифицированную структуру по трем программам: для офицеров запаса, для кадровых офицеров, для рядовых и сержантов запаса. Новации вызвали массу вопросов. Отвечаем на наиболее частые из них.

1. Пойдут ли студенты, поступившие в этом году в вуз, служить срочную - или нет?

- Если студент все время учебы в вузе будет проходить теоретическую и практическую подготовку в ВУЦе, а затем сдаст экзамены и зачеты, то вместе с дипломом об окончании вуза получит звание рядового или сержанта запаса. И военный билет. Те же студенты, которые не попадут в систему обучения в военном центре, по окончании учебы в вузе пойдут служить срочную.

2. Чем военная кафедра отличается от военного учебного центра?

- Разница как между школой и вузом, где кроме теоретических знаний студент получит практические навыки по военно-учетной специальности. У ВУЦев будет солидная материальная база. Они будут тесно связаны с армейскими и флотскими частями. Студенты в этих центрах освоят новую боевую технику. Тут и выходы на учения, и стрельбы, и знание техники, поступающей в войска.

3. По окончании вуза - какие звания будут присваивать студентам, потеряют ли они в деньгах?

- Это будет делаться в соответствии с программами, по которым обучались студенты. Готовились по офицерской программе - станут лейтенантами запаса. По программе для сержантов и солдат - станут сержантами и рядовыми запаса. Минобороны раз в три года может призывать их на сборы (которые не должны длиться более 2 месяцев). При этом работодатель по закону обязан выплачивать им среднюю зарплату и сохранить рабочее место.

4. Если срочную службу студенты проходить не будут - летние сборы у них останутся?

- На срочную службу попадут студенты, которые не прошли обучение в военных учебных центрах. После срочной они становятся рядовыми или сержантами запаса и зачисляются в «обученный резерв». Из резерва их могут призвать на сборы.

5. Если каких-то вузов не коснутся эти преобразования, - куда денутся их студенты ?

- Если вуз не входит в систему военных учебных центров, но у него есть гослицензия, то его студенты по закону получают отсрочку от призыва на время учебы. И после ее окончания могут быть призваны на военную службу. А после нее переходят в категорию рядовых или сержантов запаса.