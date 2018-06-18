Трамп, Дауни, Хадид и Бекхэм: В День отцов звезды напомнили о тех, кто дал им жизнь
Праздник впервые появился больше 100 лет назад в США. И праздную его в основном на американских континентах. Со временем традицию стали перенимать и другие страны. Россия — среди последних. В нашей стране День отцов отмечают с 2014 года. Праздник у нас пока не официальный, но знаменитости его популяризируют — выкладывают в соцсети свои фото с детьми, напоминая о том, что они родители и кого они воспитывают.
Мы собрали самых ярких знаменитостей с мировой известностью и популярных в масштабах страны и СНГ.
Роберт Дауни-старший и Роберт Дауни-младший
53-летний Шерлок и Железный человек не всегда был популярнее, чем его отец. Но стоит напомнить, что тот, в честь кого его назвали — известный американский режиссер, актер и продюсер. Мама Роберта Дауни-младшего — Элси Дауни. Роберт Дауни-старший однажды поменял фамилию Элиас на Дауни, как у его отчима Джеймса.
Ким и Роберт Кардашьян
- Ты лучший папа в мире, - написала модель и телезвезда.
37-летняя американская секс-бомба носит фамилию известного в США адвоката Роберта Кардашьяна. Юрист с армянскими корнями ушел из жизни довольно рано в 59 лет, у него был рак. Мать Ким Крис Дженнер (по второму мужу, - ред.) встретила будущего отца трех своих дочерей Ким, Кортни, Хлои и сына Роберта-младшего в 1978 году. Они развелись через 13 лет брака.
Бэлла и Хадид
Одна из самых топовых манекенщиц мира 21-летняя Бэлла Хадид — настоящий золотой ребенок. Во всех смыслах. Она и родилась в семье мультимиллионера, и в свои годы успела сделать модельную карьеру на миллион. Папа модели — американский олигарх палестинского происхождения Мохамед Хадид. А такая красавица она в маму-телеведущую и модель Иоланду Хадид. У них родилась Бэлла, Джиджи и Анвар. Родители давно развелись. Но от последующих браков у Бэллы есть еще семь сестер.
Дэвид и «Тед» Бекхэмы
- Быть родителем - это самая особая и полезная роль, которую вы когда-либо могли иметь, так что берегитесь каждый момент, - написал многодетный отец-футболист.
Прославленный на весь мир футболист родился 43 года назад небольшом английском городке Лейтонстоун в семье 27-летнего монтажника кухонь Дэвида «Теда» Бекхэма и 26-летнего парикмахера Сандры Джоржины Уэст.
Родители будущего спортсмена были футбольными болельщиками. Его отец умер 11 лет назад. У него случился инфаркт. С матерью Дэвида он развелся за 5 лет до смерти. С сыном у него были сложные отношения. Они особенно ухудшились после того, как Бекхэм-старший написал книгу о знаменитом сыне. Дэвид успел помириться с отцом за полгода до сердечного приступа.
Виктория Бекхэм и Энтини Адамс
На фото 44-летней давности с новорожденной Викки ее мама Жаклин и папа Энтони Адамс. Отец у будущей поп-звезды и модельера бы инженером-электронщиком, имел свой бизнес, способный обеспечивать семью из трех детей — у Виктории есть брат и сестра.
Иванка и Дональд Трамп
36-летняя дочь президента США поздравила отца серией раритетных фото, где она и ее братья еще совсем маленькие. Напомним, первой женой Дональда Трампа и матерью старший детей стала модель из Чехословакии Ивана Зельничкова.
Даниэль и Эдгард Запашные
Известный укротитель тигров и глава Большого Московского цирка пока ни разу не был женат. И у 41-летнего Эдгарда трое детей от разных женщин. От отношений с фитнес-инструктором Ольгой Денисовой у дрессировщика 7-летняя Глория и 5-летняя Стефания. Сына Запашному родила администратор его цирка Ярославна. Даниэль отметит первый день рождения через пару месяцев, а «постить» фото с папой в Инстаграм уже научился. С помощью мамы, разумеется.
Алиса и Александр Ревва
Сценическое воплощения известного кавээнщика и звезды Comedy Артур Пирожков опубликовал в своей соцсети поздравления самого себя с Днем отца. Потому что так 43-летнего Александра Ревву попросила его старшая 11-летняя дочь Алиса. Анжелика Ревва родила комедианту двоих дочерей. Второй 5 лет, ее зовут Амели.
Сергей и Никита Лазаревы (см. фото верху)
С праздником отцов сам себя решил поздравить певец Сергей Лазарев. Напомним, артист уже 4 года как отец. Он скрывал сына Никиту от публики долгое время. Сегодня показывает. Но кто родил ему наследника Лазарев не открывает.