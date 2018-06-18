Трамп, Дауни, Хадид и Бекхэм: В День отцов звезды напомнили о тех, кто дал им жизнь

СЕГОДНЯ 15:15 2018-06-18T15:17:07+03:00

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Праздник впервые появился больше 100 лет назад в США. И праздную его в основном на американских континентах. Со временем традицию стали перенимать и другие страны. Россия — среди последних. В нашей стране День отцов отмечают с 2014 года. Праздник у нас пока не официальный, но знаменитости его популяризируют — выкладывают в соцсети свои фото с детьми, напоминая о том, что они родители и кого они воспитывают.

Мы собрали самых ярких знаменитостей с мировой известностью и популярных в масштабах страны и СНГ.

Роберт Дауни-старший и Роберт Дауни-младший

robertdowneyjr Happy Father s Day Pop... #robertdowneysr

53-летний Шерлок и Железный человек не всегда был популярнее, чем его отец. Но стоит напомнить, что тот, в честь кого его назвали — известный американский режиссер, актер и продюсер. Мама Роберта Дауни-младшего — Элси Дауни. Роберт Дауни-старший однажды поменял фамилию Элиас на Дауни, как у его отчима Джеймса.

Ким и Роберт Кардашьян

kimkardashian I know I m posting this early but you re so heavy on my mind tonight. Happy Father s Day to the best dad in the world. I miss you so much dad

- Ты лучший папа в мире, - написала модель и телезвезда.

37-летняя американская секс-бомба носит фамилию известного в США адвоката Роберта Кардашьяна. Юрист с армянскими корнями ушел из жизни довольно рано в 59 лет, у него был рак. Мать Ким Крис Дженнер (по второму мужу, - ред.) встретила будущего отца трех своих дочерей Ким, Кортни, Хлои и сына Роберта-младшего в 1978 году. Они развелись через 13 лет брака.

Бэлла и Хадид

bellahadid Happy Fathers Day baba I love you more than words can say! I wish I could squeeze you right now!!!! You have the biggest, most generous heart in the world! You are the smartest man I know! I miss you all the time. I love you @mohamedhadid

Одна из самых топовых манекенщиц мира 21-летняя Бэлла Хадид — настоящий золотой ребенок. Во всех смыслах. Она и родилась в семье мультимиллионера, и в свои годы успела сделать модельную карьеру на миллион. Папа модели — американский олигарх палестинского происхождения Мохамед Хадид. А такая красавица она в маму-телеведущую и модель Иоланду Хадид. У них родилась Бэлла, Джиджи и Анвар. Родители давно развелись. Но от последующих браков у Бэллы есть еще семь сестер.

Дэвид и «Тед» Бекхэмы

davidbeckham Happy Father s Day dad and to all the fathers out there. Being a parent is the most special and the most rewarding role you could ever have, so cherish every single moment.

- Быть родителем - это самая особая и полезная роль, которую вы когда-либо могли иметь, так что берегитесь каждый момент, - написал многодетный отец-футболист.

Прославленный на весь мир футболист родился 43 года назад небольшом английском городке Лейтонстоун в семье 27-летнего монтажника кухонь Дэвида «Теда» Бекхэма и 26-летнего парикмахера Сандры Джоржины Уэст.

Родители будущего спортсмена были футбольными болельщиками. Его отец умер 11 лет назад. У него случился инфаркт. С матерью Дэвида он развелся за 5 лет до смерти. С сыном у него были сложные отношения. Они особенно ухудшились после того, как Бекхэм-старший написал книгу о знаменитом сыне. Дэвид успел помириться с отцом за полгода до сердечного приступа.

Виктория Бекхэм и Энтини Адамс

victoriabeckham Another great daddy!! X I love u so much and I love that major tache u had for my christening x kisses x

На фото 44-летней давности с новорожденной Викки ее мама Жаклин и папа Энтони Адамс. Отец у будущей поп-звезды и модельера бы инженером-электронщиком, имел свой бизнес, способный обеспечивать семью из трех детей — у Виктории есть брат и сестра.

Иванка и Дональд Трамп

ivankatrump Happy birthday Dad! I love you very much. Wishing you your best year yet!!!

36-летняя дочь президента США поздравила отца серией раритетных фото, где она и ее братья еще совсем маленькие. Напомним, первой женой Дональда Трампа и матерью старший детей стала модель из Чехословакии Ивана Зельничкова.

Даниэль и Эдгард Запашные

danielzapashny Ты знаешь кто мой БаТя?))) Вот именно , самый лучший Батя на свете !!! С праздником тебя !!!! #папа#лучший#запашные #запашный#сын#семья#любовь#люблюсвоюсемью #эдгардзапашный #даниэль#даниэльзапашный #деньотца #ребенок#малышуня#отец #love#zapashny

Известный укротитель тигров и глава Большого Московского цирка пока ни разу не был женат. И у 41-летнего Эдгарда трое детей от разных женщин. От отношений с фитнес-инструктором Ольгой Денисовой у дрессировщика 7-летняя Глория и 5-летняя Стефания. Сына Запашному родила администратор его цирка Ярославна. Даниэль отметит первый день рождения через пару месяцев, а «постить» фото с папой в Инстаграм уже научился. С помощью мамы, разумеется.

Алиса и Александр Ревва

arthurpirozhkov То, что требует дочка - должно быть исполнено!!! И точка!!! С Днём Отца!!! @alisarevva #отецалександр #папанька #ааааа

Сценическое воплощения известного кавээнщика и звезды Comedy Артур Пирожков опубликовал в своей соцсети поздравления самого себя с Днем отца. Потому что так 43-летнего Александра Ревву попросила его старшая 11-летняя дочь Алиса. Анжелика Ревва родила комедианту двоих дочерей. Второй 5 лет, ее зовут Амели.

Сергей и Никита Лазаревы (см. фото верху)

С праздником отцов сам себя решил поздравить певец Сергей Лазарев. Напомним, артист уже 4 года как отец. Он скрывал сына Никиту от публики долгое время. Сегодня показывает. Но кто родил ему наследника Лазарев не открывает.