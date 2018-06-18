2018-06-18T16:25:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Уругвай — Саудовская Аравия 20 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уругвая — сборная Саудовская Аравия. Встреча состоится 20 июня 2018 года в 18:00 в Ростове-на-Дону на «Ростов-арене»
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Болельщики из Уругвая на трибунах.Болельщики из Уругвая на трибунах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прогноз на матч: Уругвай — Саудовская Аравия - 3:0 (крупная победа Уругвая).

Уругвай – безоговорочный фаворит этого матча. Вопрос только в том, сколько голов южноамериканцы отгрузят аравийцам, и кто это сделает – Луис Суарес? Эдисон Кавани? А победа в этом матче фактически выводит уругвайцев в плей-офф.

Котировки букмекеров подтверждают это мнение. На победу уругвайцев стоят мизерные коэффициенты – порядка 1,15. На победу же Саудовской Аравии коэффициенты зашкаливают за 20,0. Вероятность того6 что игра закончится вничью тоже карйне низка – порядка 10,0.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Андрей ВДОВИН

 
Читайте также
Россия — Египет 19 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу
Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России — сборная Египта. Встреча состоится 19 июня 2018 года в 21:00 в Санкт-Петербурге на арене «Санкт-Петербург»
Белые орлы одолели "тикос": в Самаре больше 41 тысячи болельщиков наблюдали за победой Сербии над Коста-Рикой в первом матче ЧМ 2018
Решающим стал победный гол Коларова, забитый с штрафного. Фанаты Сербии уходили, распевая победные марши, а костариканцы обещали разгром Бразилии (фото)
Капитан сборной Англии Харри Кейн: золотой самовар – хороший талисман, надеюсь завоевать трофей
Наставник англичан и капитан сборной на предматчевой пресс-конференции в Волгограде рассказали о хорошем впечатлении от организации турнира и об общении с болельщиками в соцсетях
Новости 24