Уругвай — Саудовская Аравия 20 июня 2018: Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 15:23 2018-06-18T16:25:48+03:00

Прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уругвая — сборная Саудовская Аравия. Встреча состоится 20 июня 2018 года в 18:00 в Ростове-на-Дону на «Ростов-арене»

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Прогноз на матч: Уругвай — Саудовская Аравия - 3:0 (крупная победа Уругвая).

Уругвай – безоговорочный фаворит этого матча. Вопрос только в том, сколько голов южноамериканцы отгрузят аравийцам, и кто это сделает – Луис Суарес? Эдисон Кавани? А победа в этом матче фактически выводит уругвайцев в плей-офф.

Котировки букмекеров подтверждают это мнение. На победу уругвайцев стоят мизерные коэффициенты – порядка 1,15. На победу же Саудовской Аравии коэффициенты зашкаливают за 20,0. Вероятность того6 что игра закончится вничью тоже карйне низка – порядка 10,0.