2018-06-18T16:25:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Господи, помоги: мексиканцы молились до последнего, а у иранцев был двойной праздник

"КП" проследила за тем, как вера помогает футболистам побеждать на чемпионате мира 2018
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Мексиканцы готовы были целовать все.Мексиканцы готовы были целовать все.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Некоторые футболисты рассчитывают на высшие силы гораздо больше, чем на свои собственные. И это нормально, ведь играют команды из разных стран, в том числе и очень религиозных.

Так, некоторые болельщики заметили, что игрок сборной Ирана Рамин Резаэян крестится на поле во время игры. Дело в том, что он этнический армянин и христианин. А в Иране официально действуют 3 епархии Армянской апостольской церкви. Христианские храмы (и православные, и католические) - не редкость в Исламской республике. В общем и целом, христиане Ирана чувствуют себя комфортно и участвуют во всех сферах жизни страны. В том числе и в футболе.

МЕКСИКАНСКИЕ ИГРОКИ МОЛИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Трое футболистов стояли на коленях прямо в центре поля и встали лишь за 7 секунд (мы считали) до стартового свистка. Сложно сказать, что это было - некий предыгровой ритуал или реальная вера во Всевышнего.

Известно, что большинство мексиканцев - католики. Но очень часто христианство там смешивается с верованиями коренных народов, и получается весьма причудливая смесь. Может быть, именно поэтому мексиканские футболисты так рьяно молились.

Как бы там ни было, Бог их услышал, и они обыграли немцев со счетом 0:1.

У болельщиков из Ирана был двойной праздник. Фото: REUTERS

У болельщиков из Ирана был двойной праздник.Фото: REUTERS

У МУСУЛЬМАН БЫЛ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Кроме открытия мундиаля они отметили и Уразу-байрам - окончание поста Рамадан. Болельщики и футболисты из Ирана, Марокко, Саудовской Аравии, Нигерии и других стран приняли участие в утренней молитве.

А потом весь день ели, пили и веселились. Из-за наплыва туристов в Москве были открыты дополнительные площадки для празднования. К слову, многие полагают, что начнись Чемпионат мира после Рамадана, саудовцы сыграли бы лучше (напомню, они уступили россиянам со счетом 5:0). А так, из-за соблюдения поста (мусульманам до захода солнца нельзя ни есть, ни пить) у арабов просто не осталось сил.

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