Эксперты выяснили, кому не страшно повышение пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-18T18:01:36+03:00

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Правительство все же будет повышать пенсионный возраст. Обсуждаются разные варианты, но так или иначе ценз выхода на заслуженный отдых будет расти. Как не зависеть от постоянных социальных реформ? Как накопить на пенсию самостоятельно? И кому доверить деньги, чтобы не потерять их? «Комсомолка» разобралась в предмете.

ИНВЕСТИЦИИ ПРОТИВ ВКЛАДОВ

Большинство россиян не верят в то, что смогут получать достойную пенсию. Чтобы понять это, даже не нужно проводить социологические опросы. Доверия к государству нет. Реформы проходят раз в десятилетку. Накопительная часть пенсии заморожена, а негосударственные пенсионные фонды, как мы знаем из новостей, тоже банкротятся.

У желающих скопить деньги на старость есть два стандартных способа сбережений: вклад в банке и недвижимость для сдачи в аренду. И тот и другой показывают не лучший доход. Ставки по депозитам снижаются, а индекс доходности инвестиций в жилье, по данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», ушел в отрицательную зону. То есть, по мнению экспертов рынка, покупать квартиру для сдачи в аренду сейчас экономически нецелесообразно.

Наиболее подходящий вариант сейчас - инвестиции в ценные бумаги. Например, акции и облигации крупнейших российских компаний - Сбербанка, Роснефти, Газпрома, Лукойла и Норникеля. Исторически фондовый рынок всегда растет быстрее инфляции. Тем не менее большинство начинающих не знают, как правильно выбрать ценные бумаги и что лучше купить - акции или облигации. Именно это останавливает многих от первого шага - открытия брокерского счета.

Как считают эксперты, все эти нюансы при выборе первоклассных бумаг не так важны. Особенно если человек заводит индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), дающий право на получение налогового вычета (13%). По сути, это брокерский счет с государственной поддержкой. Он появился несколько лет назад и пользуются большой популярностью среди частных инвесторов (подробнее - см. «Кстати»).

ДОВЕСТИ ДО АВТОМАТИЗМА

Как рекомендуют многие финансовые советники, инвестиции нужно делать постоянно. Мол, каждый месяц откладываете определенную сумму. В этом случае на частного инвестора работают два важных эффекта: сложного процента и усреднения. К сожалению, на практике так мало кто поступает. В основном из-за... собственной психологии.

Во-первых, инвестору нужно помнить об этой обязанности. Но если квитанции за ЖКХ нам присылают по почте, а страховые взносы из зарплаты отчисляет работодатель, то при личных инвестициях никаких жестких напоминаний и уж тем более пеней и штрафов нет. Во-вторых, всегда есть соблазн потратить свободные деньги на что-то другое: отпуск, ремонт, новый холодильник. Желаний всегда много. И в-третьих, инвесторы часто ждут идеального момента для входа в рынок. Из серии: «А вдруг эта акция еще сильнее опустится в цене? Немного подожду и тогда куплю дешевле!» Зачастую происходит наоборот и логика переворачивается: «Уже слишком дорого. Глупо покупать, надо было раньше». Итог - деньги остались лежать мертвым грузом на зарплатной карте.

Котировки акций в реальном времени можно смотреть здесь.

Понимая эту проблему, многие финансовые структуры стали внедрять сервисы, которые помогают клиентам справиться с этими барьерами. К примеру, этой весной компания «Финам» запустила сервис «Копилка». Его могут использовать клиенты, желающие довести свои инвестиции до автоматизма. Но больше всего продукт подходит для тех, кто самостоятельно копит на пенсию.

НАКОПИТЬ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ СЕБЯ

Инвестор может выбрать любую из предлагаемых стратегий: от консервативных до умеренных и даже агрессивных. Все зависит от склонности клиента к риску. Стратегии показывают разную доходность - от 17 до 43% годовых. Они работают по принципу автоследования.То есть, профессиональные управляющие продают и покупают акции и облигации, выбирая наиболее недооцененные ценные бумаги с наибольшим потенциалом роста. А портфель клиента автоматически повторяет действия опытного управляющего. Плата составляет от 2% от суммы чистых активов в год (или 0,25 - 0,5% в месяц) и зависит от агрессивности стратегии.

Первоначальный минимальный взнос составляет от 30 до 300 тысяч рублей (в зависимости от выбранной стратегии). При этом минимальная рекомендованная сумма пополнения – от 5000 рублей. Суть механизма в том, что клиент в определенную дату переводит часть средств на свой брокерский счет, а система автоматически перераспределяет эти деньги в ценные бумаги. По словам финансовых советников, именно постоянство – залог успешных инвестиций.

При этом самостоятельные накопления не подвержены никаким реформам. Их можно снять в любой момент, а не ждать наступления пенсионного возраста.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что, если мои деньги украдут?

На самом деле защита инвесторов на бирже выстроена не хуже, чем в банке. Акции и облигации выпускаются только в электронном виде. Учет прав ведут специальные компании - депозитарии. Они хранят информацию о том, кому какие ценные бумаги принадлежат. Если брокер обанкротится (но такое бывает очень редко), ваши акции передадут другому брокеру, а их владельцем останетесь вы.

При этом нужно помнить, что инвестиции всегда связаны с риском. Котировки акций могут как расти, так и падать.

КСТАТИ

Что такое ИИС

Наиболее удобный способ начать торговать на бирже - открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По нему вы можете получать тройной доход. Во-первых, от роста котировок акций (хотя они могут и падать). Во-вторых, от дивидендов, которые компания платит из чистой прибыли. В-третьих, от налогового вычета, который дает государство.

Как говорят эксперты, ИИС - очень комфортный и понятный продукт для тех, кто новичок на бирже. Но у льготных инвестиций есть свои ограничения. Во-первых, счет можно открыть только один. Во-вторых, чтобы иметь право на вычет, деньги должны пролежать там не менее трех лет. В-третьих, класть на счет можно не больше миллиона рублей в год, а вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки). И в-четвертых, на эту сумму должен быть задекларирован официальный доход. Вычет предоставляется только с уплаченного НДФЛ.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Как работает копилка

1. Открываете брокерский счет

2. Выбираете программу инвестиций

3. Вносите минимальную сумму (от 30 до 300 тысяч рублей)

4. Ежемесячно перечисляете средства (от 5000 рублей)

5. Сервис автоматически распределяет их в ценные бумаги

Пример: если внести минимальную сумму и в течение года пополнять счет на 5000 рублей в месяц, то через год при доходности в 10% годовых там окажется 96 тысяч . Это будет вдвое выгоднее, чем пополнять счет в конце года сразу на крупную сумму (тогда там будет 93 тысячи - всего 3000 рублей в виде процентов).

P.S. Полный контроль над счетом. Деньги можно забрать в любой момент.

По данным компании «Финам».