«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 19 по 22 июня акция пройдет в Приморье

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-18T17:06:10+03:00

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в четырех городах края: Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке

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Стартовавшая на Камчатке Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» продолжится в Приморском крае. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции - призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

19 - 22 июня Приморский край примет у Сахалинской области эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Приморского края.

На центральных площадях, в парках, около ночных клубов, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В МПТ специалисты ГБУЗ «Приморский центр профилактики и борьбы со СПИД» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Приморском крае, а также символическая передача флага региона организаторам акции в знак участия края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдут 22 июня во Владивостоке с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. Верхнепортовая, 2 (Привокзальная площадь, возле памятника В. И. Ленину).

Где пройти тест на ВИЧ в Приморском крае:

• г. Владивосток - 19 - 20 июня

19 июня

Время: 10:00 - 19:00.

Адрес: набережная г. Владивостока, рядом с ул. Адмирала Фокина, 1А (площадь около Спортивной набережной).

20 июня

Время: 10:00 - 18:00.

Адрес: г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 57 (парковочное пространство перед ТЦ «Максим»).

20 июня - ночное тестирование

Время: 22:00 - 01:00.

Адрес: г. Владивосток, Между улицей Светланской и морем (Набережная Цесаревича, бухта Золотой Рог).

• г. Артем -19 июня

Время: 11:00 - 17:00.

Адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 32А (парковочное пространство около ТЦ «Авиатор»).

• г. Уссурийск - 20 июня

Время: 11:00 - 17:00.

Адрес: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 137 (парковочное пространство возле супермаркета Реми).

• г. Находка - 21 июня - тестирование на предприятии: Евразийский Находкинский морской торговый порт г. Находка.

Время: 12:00 - 20:00.

Адрес: г. Находка, ул. Портовая, 22.

• г. Находка - 21 июня

Время: 12:00 - 18:00.

Адрес: г. Находка, ул. Спортивная, 2А (парковочное пространство перед ТРЦ «Мега»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.