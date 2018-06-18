В 2018 году СУЭК инвестирует в Кузбасс 22 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-18T18:08:23+03:00

Деньги будут вложены в развитие производства, безопасность труда и экологические проекты

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18 июня исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и гендиректор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год. Документом намечены важнейшие социально-экономические проекты, которые будут развивать в Кемеровской области СУЭК и Сибирская генерирующая компания (СГК) совместно с руководством региона.

В соглашении зафиксирован объем инвестиций, которые СУЭК и СГК в 2018-м году вложат в развитие производства на территории Кузбасса – это почти 20,87 млрд рублей. Традиционно особое внимание уделяется вопросам безопасности труда и промышленной безопасности – инвестиции компаний на эти цели превысят 3,305 млрд рублей. А на экологические проекты компании выделяют порядка 1 млрд рублей.

Важное место в документе традиционно занимает социальное направление. На совместные с регионом социально значимые мероприятий СУЭК и СГК направят более 140 млн рублей. Среди наиболее важных — финансирование программ дополнительного образования детей технической направленности; отдых и оздоровление детей и молодежи; развитие социального предпринимательства; поддержка спорта и культуры; финансирование объектов инфраструктуры в рамках реализации мастер-планов развития городов, празднование Дня шахтера.

Дополнительно к этому СУЭК и СГК профинансируют программы, связанные с оздоровлением работников, их детей, пенсионеров, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших шахтеров - на 371 млн рублей.

- Динамика наших инвестиций в развитие производства и социальное развитие не снижает темпов. Наше сотрудничество с администрацией Кемеровской области — показательный пример того, как власть и бизнес в результате совместной работы, конструктивного диалога, решают важные вопросы, вместе работают на благо региона и страны, — отметил на церемонии подписания соглашения генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

Напомним, СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля. Основной акционер - Андрей Мельниченко. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия холдинга расположены в восьми регионах России. ГСК — «дочка» СУЭК.