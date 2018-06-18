Финансово грамотные каникулы

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-18T17:55:05+03:00

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Финансовые знания в современном мире перестали быть прерогативой узкого круга профессионалов.

Без умения разбираться в потоке финансовой информации, связанной с повседневной жизнью и планированием личного бюджета, не обойтись сегодня ни взрослым, ни, тем более, детям «с кнопкой на пальце». Поколение центиалов – детей, родившихся после 2000 года, – сегодня прекрасно разбирается в интернет-технологиях, активно совершает покупки в Сети. Однако цифровые технологии не только облегчают жизнь. С их помощью расставляются многочисленные потребительские ловушки, в которые может попасться интернет-подкованная, но финансово неграмотная молодежь.

Фото предоставлены пресс-центром ВДЦ «Орленок»

Как научить ребенка бережному отношению к деньгам, планированию личного бюджета, правилам финансовой безопасности, какие финансовые инструменты использовать и когда это лучше делать?

Ответам на эти вопросы была посвящена конференция, организованная в начале июня Минфином России во Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения». Эксперты, выступавшие на конференции, считают, что начинать разговаривать с детьми о деньгах, формировать у них правильные потребительские установки можно и нужно уже в дошкольном возрасте. Это, кстати, подтверждают исследования британских специалистов, реализующих программы финансовой грамотности у себя на родине: как оказалось, именно в 3–7 лет дети лучше всего воспринимают модели финансового поведения. Проблема недостатка финансовых знаний у молодежи остро стоит по всему миру, включая экономически развитые страны: на конференции были озвучены любопытные цифры из зарубежной статистики: в Великобритании 52% тинэйджеров в возрасте 17 лет уже имеют кредиты, а в США только 27% школьников знают, что такое инфляция.

Фото предоставлены пресс-центром ВДЦ «Орленок»

Финансовая грамотность сегодня – компетенция, без которой не обойтись в современной жизни. Однако, как показывает практика, далеко не во всех семьях родители умеют доступно и грамотно объяснить детям правила рационального и безопасного финансового поведения. Старшее поколение в нашей стране этому никто специально не обучал. Взрослые часто на собственных ошибках учатся грамотно вести семейный бюджет и далеко не всегда делают из этих ошибок правильные выводы. Как в этом случае помочь детям?

Отдыхай играючи

«Финансовая грамотность внедряется в школьную программу в форме внеурочной деятельности – элективов и факультативов, а также в виде элементов в обязательных предметах (обществознание, математика, география и др.). Впрочем, школа, в силу своей инертности, не всегда самая удачная площадка для обучения основам финансовой грамотности. Дополнительное образование нередко более эффективно. Например, в детских лагерях процесс обучения можно совместить с развлечением: играми, квестами, – объясняет стратегический координатор Проекта Анна Зеленцова. – В «Орленке» мы отрабатывали очень важные механизмы. Это первая конференция подобного уровня, собравшая представителей разных регионов. Мы не только обменялись теоретическим опытом, но и показали на примере, как работают игровые технологии финансового образования. Эти технологии находятся в свободном доступе и, надеюсь, будут распространяться во всех российских регионах».

Фото предоставлены пресс-центром ВДЦ «Орленок»

Эксперт по образовательным программам Проекта, кандидат педагогических наук Екатерина Лавренова также подчеркивает важность внедрения программ финансовой грамотности в практику работы детских лагерей: «Игровые образовательные технологии во время школьных каникул доказали свою эффективность. В ходе смены есть возможность организовать непрерывное образование, использовать погружение в тему. Это дает самый большой эффект. В процессе игр дети получают и знания, и мотивацию к саморазвитию. Мы не ставим себе задач вырастить финансистов. У наших программ другие цели – воспитать человека уверенного, разбирающегося в современных финансовых механизмах на уровне повседневной жизни. К сожалению, такая уверенность часто отсутствует у старшего поколения. Практика общения с пенсионерами в рамках наших образовательных программ показывает, что многие из них чувствуют себя неуютно в сфере финансов, их легко обмануть. Отсутствие доверия к финансовым институтам, когда деньги, условно говоря, хранятся под подушкой, приводит к тому, что деньги не работают. Ни на человека, ни на экономику. Это проигрышная для всех ситуация».

Фото предоставлены пресс-центром ВДЦ «Орленок»

Екатерина Лавренова также отметила, что в рамках Проекта Минфина России уже созданы такие программы, как профильная смена детского лагеря (для 30 детей на 14 дней) и профильная смена лагеря «Азбука финансовой грамотности» (для 100 детей на 6 дней). Среди образовательных продуктов можно отметить различные деловые, станционные и настольные игры, учебно-методические пособия, которые рассчитаны на использование в кружковой работе детских центров для школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Отдельно можно выделить проект «Азбука финансовой грамотности со «Смешариками», запущенный по инициативе и при поддержке Минфина России. Кроме того, подготовлено большое количество обучающих видеороликов, плакатов, брошюр и комиксов, размещенных на сайте вашифинансы.рф.

Игра как двигатель финансового прогресса

На конференции были представлены новейшие разработки, уже применяющиеся при обучении детей основам финансовой науки. Так, эксперт Проекта Денис Лозинг рассказал о методике проведения кейс-игры «Азбука финансовой грамотности» и Чемпионата по финансовой грамотности, используемых для финансового просвещения в детских центрах, а также других образовательных организациях.

«Азбука финансовой грамотности» – интенсив для выездных и пришкольных лагерей. Эта технология обучения использует кейс-метод (принятие решений в рамках заданной ситуации), реализацию этих решений в имитационно-ролевой игре, анализ процесса и результатов принятых решений. Такая технология обучения позволяет освоить, закрепить и систематизировать необходимые знания и умения через «проживание» специально смоделированных ситуаций.

В игре «Азбука финансовой грамотности» содержатся кейсы по разработке бюджета и плана повышения уровня жизни семьи с привлечением различных финансовых услуг: вкладов, кредитов, а также продуктов страховых и инвестиционных компаний.

Таким образом, играя в «Азбуку», ребята почувствовали себя по-настоящему взрослыми и ответственными людьми, которые принимают решения по управлению семейным бюджетом и несут ответственность за эти решения.

Фото предоставлены пресс-центром ВДЦ «Орленок»

Грамотному поведению на финансовом рынке учит и настольная игра «Не в деньгах счастье», созданная в рамках Проекта. Она позволяет в занимательной форме познакомиться с принципами управления личными финансами, учит оценивать риски, связанные с покупками и использованием финансовых услуг, позволяет получить навыки планирования своего бюджета. В этой игре участники не соревнуются друг с другом, они действуют сообща, одерживают общую победу или терпят общее поражение. В ходе игры участники получают и теряют «счастье» в зависимости от наличия или отсутствия у них различных материальных ценностей. От состояния личного «счастья» каждого участника зависит рост или падение «общего счастья», определяющего победу или поражение игроков. «Орлята» с увлечением боролись за общее счастье и открыли для себя, что умение распоряжаться деньгами – путь к реальному благосостоянию.

На семинаре также продемонстрировали деловую игру «Услуги финансовых организаций». Задача игры состоит в том, чтобы «прожить» шесть игровых лет, управляя собственным домохозяйством, а ее темы – вклады, кредиты и права потребителей финансовых услуг. Игроки учатся внимательно анализировать договоры, сравнивать и выбирать условия вкладов, рассчитывать, какой кредит выгоднее, разрешать проблемные ситуации при взаимодействии с банками и обращаться в государственные структуры.

По условиям игры, каждая команда-домохозяйство ежегодно получает зарплату и решает, во что вложить средства, чтобы получить доход и улучшить свое благосостояние путем покупки клеток игрового поля. Тинэйджеры включились в нешуточную борьбу за игровые клетки. Чтобы приумножить свои средства, они обращались в банк, МФО, страховую компанию. При общении с участниками рынка «орлятам» пришлось проявить особую бдительность. В игре, как и в жизни, финансовые организации могут вести себя нечестно. Поэтому участники отстаивали свои права – обращались с жалобами в Роспотребнадзор, суд, Банк России, АСВ.

Все игровые материалы размещены в свободном доступе на главном информационном ресурсе Проекта – портале вашифинансы.рф